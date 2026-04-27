ABD ile İran arasında savaş devam ederken, Washington'da ABD Başkanı Trump'ın da katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı gerçekleşti. Gizli Servis ajanları, Trump, eşi Melania ve başkan yardımcısı JD Vance'i sahneden uzaklaştırdı. Saldırganın 31 yaşındaki makine mühendisi, bilgisayar bilimci, oyun geliştiricisi ve öğretmen Cole Tomas Allen olduğu açıklandı.Saldırgan sorgusunda hedefinin Trump yönetiminde görev yapan yetkililer olduğunu söyledi, eylemi bilinçli şekilde planladığını itiraf etti. Peki mesaj neydi!1 Ocak 2025'te Amerika'da zamanlama açısından oldukça manidar terör saldırısı gerçekleşti.Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde meydana gelen Tesla Cybertruck patlamasının faili Matthew Alan Livelsberger hâlen görevde olan 37 yaşında bir ABD ordusu Özel Kuvvetler askeri idi.14 Temmuz 2024'te Trump'a, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Trump, "Korkmayacağız, meydan okuyacağız" dedi. 15 Eylül 2024'te Trump'a bir silahlı saldırı girişimi daha yapıldı. Sık sık golf oynamak için gittiği Trump National Golf Club'ta silah sesleri duyuldu.Trump'a yakın bir noktada duyulan silah sesleri büyük paniğe yol açtı.ABD Gizli Servisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesinin izin verilmeyen kısmına giren silahlı bir kişinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinin kuzey kapısı yakınında elinde 'av tüfeğine benzer bir silah ve yakıt bidonu' taşıyan biri görüldü.Kimliği açıklanmayan kişiyi, Gizli Servis ajanları ve Palm Beach County şerif yardımcısı vurdu.Analizler, Trump döneminde gerçekleşen bazı güvenlik olaylarında görevdeki veya emekli askerlerin yer almasını, derin devletin Trump'a yönelik karmaşık mesajları olarak değerlendirilmektedir. Trump'a yönelik son saldırı resmine bakınca ABD-İran savaşı devam ederken, ABD Silah Baronları- küreselcilerin 'Savaşı tırmandırma' amacıyla Trump'a kritik zamanlarda mesajlar verdikleri iddia ediliyor. Yakalanan saldırganın Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti (Kamala Harris) destekçisi olmasına dikkat etmekte fayda var.