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TBMM, Salı günü Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçme ihtimali bulunan, CHP merkezli çok tehlikeli bir olayın eşiğinden geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağduyulu davranışıyla Özgür Özel'in planını bozdu.Meclis'te yapacağı grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne alarak, Özel ekibinin sokakları harekete geçirmesine izin vermedi. Aziz milletimizin kalpgâhı olan TBMM'de, Türk demokrasisine kara bir leke olarak geçebilecek ve ikiye ayrılan CHP'lilerin birbirine zarar vermesine yol açabilecek çok tehlikeli bir sürecin önlenmesinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği nazik ve saygı dolu mesajın da etkili olduğu görüldü. O gün sabahın erken saatlerinden itibaren Meclis'in Dikmen Kapısı önünde bekleyen Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel'i destekleyen CHP'liler arasında arbede çıktı.Özgür Özel taraftarlarının bir bölümü "Hain Kemal" sloganları atarken, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de "FETÖ'cü Özgür" sloganları attı. Taraflar arasında zaman zaman gerginlik ve arbede yaşandı.Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki grup toplantısında konuştu ve CHP'de arınma mesajları verdi. "CHP kurultaylarında para ve çıkar olmaz.Çünkü bu parti Mustafa Kemal'in, İnönü'nün ve Ecevit'in partisidir.Arınacağız, arınacağız; kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz" dedi. Kılıçdaroğlu, dün de kurmay heyetini topladı. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği MYK toplantısında, "Arınma" kapsamında önemli bir karar alındı.Adı para-pulla ve şaibe ile anılan 9 milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılacak Parti Meclisi toplantısına, dün 9 vekilin YDK'ya sevkiyle ilgili tartışmaların damga vuracağı belirtiliyor. Ayrıca bu toplantıda Özel'i destekleyen PM üyelerinin "olağanüstü kurultay" teklifi getireceği öğrenildi. Çok kritik bir oylama olup olmayacağı merak konusu.Grup toplantısındaki gibi burada da sert tartışmaların yaşanabileceği belirtiliyor. Özel'in, gelecek haftaki grup toplantısı öncesinde yeni isimlerle hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, "Özgür Özel'in yeni partisi için hikâye yazıldığını" öne sürdü. Özel'in seçime girecek bir parti arayışında olduğu, 5 parti ile görüşmeler sürerken Ankara Çankaya, Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir binanın yeni parti genel merkezi olarak kiralandığı öne sürülüyor. Yeni partinin adının "Büyük Yürüyüş" veya "İstiklal" olabileceği ifade ediliyor. Son olarak, Özgür Özel'e yakın önemli bir ismin Paris'te Cem Uzan ile Genç Parti'nin devralınması konusunda görüştüğü iddia edildi... Anlaşılan CHP'de sular durulmayacak gibi...