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Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin son bir ay içinde deniz jeopolitiğinde yürüttüğü stratejik hamlelerle, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e çökmeye çalışan ülkelere derin mesajlar verildi. İsrail ve Fransa, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran faaliyetler içerisindedir. Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması (SOFA) yürürlüğe girmiştir.Bu kapsamda Fransa, adadaki askerî varlığını ve altyapısını kalıcı hâle getirirken, Rum Millî Muhafız Ordusu'nu modernize etmek amacıyla füze ve hava savunma sistemleri temin etmektedir. Fransa ve İsrail'in Ada'daki hareketliliğine karşı Başkan Erdoğan sert uyarılarda bulunarak, "Akdeniz'de, özellikle Kıbrıs Adası'nda bir fitne ateşi yakılmak istendiğini görüyoruz. Ana cevabımız çok net ve çok sert olur" dedi. Erdoğan, Mavi Vatan Yasası ile denizlerdeki stratejik vizyonunu tahkim etmektedir.Mavi Vatan çalışmaları, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini yalnızca askerî açıdan değil; hukuki, diplomatik ve stratejik düzeylerde de koruyacak ve güçlendirecektir. Türkiye'nin Mavi Vatan Yasa Taslağı, devletin deniz jeopolitiğine ilişkin stratejik vizyon ve doktrinini siyasi ve hukuki zeminde belirleyecektir. Bu bağlamda taslak; Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu enerji, güvenlik ve egemenlik meselelerinde kırmızı çizgilerin belirlenmesi açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bilindiği üzere Mavi Vatan Doktrini, Türkiye'nin denizlerdeki Misak-ı Millî sınırlarının ilanı olarak değerlendirilmektedir."Mavi Vatan Yasası" ile Doğu Akdeniz ve Ege'deki stratejik hatların kurumsallaştırılması söz konusu olacaktır. Türk Deniz Kuvvetleri, mayıs ayında İzmir Seferihisar'da Efes 2026, haziran ayında ise Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de Denizkurdu-2/2026 tatbikatlarını gerçekleştirdi. Küresel ve bölgesel ülkelerin komutanları ile kurmaylarının yakından takip ettiği Efes ve Denizkurdu tatbikatlarıyla Türkiye, dünyaya önemli mesajlar verdi. MSB de Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı bulunmayan Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Ada'daki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan anlaşmaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Anlaşma, 1960 Kıbrıs Antlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. TSK, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığına sahiptir" denildi.Başkan Erdoğan'ın, "Kahraman Türk Ordusu, dostları için müşfik, düşmanları için kahredicidir" sözü, TSK misyonunu en iyi özetleyen ifadelerden biridir. Bu ifade, Türkiye'nin millî güvenliğini hedef alan her türlü tehdide karşı TSK'nın sahip olduğu askerî gücü, kararlılığı ve caydırıcılığı anlatmaktadır...