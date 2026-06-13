CHP'de her gün sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Özgür Özel'in yardımcıları Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevleri düştü.

TBMM'nin resmî internet sitesinde grup başkanvekilliği unvanları kaldırıldı.

CHP'de paralel yapı oluşturarak iki başlılığa sebep olan Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adım adım eritiliyor. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu'nun CHP içindeki mevzileri tek tek düşüyor.

Beş mevziden üçünün kontrolünü Kılıçdaroğlu tamamen aldı. Son iki mevziye yönelik gelecek hafta hamleler yapılacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu ilk olarak Özgür Özel'in CHP'nin Ankara Çevre Sokak'taki kurduğu Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ni kaldırdı. Ardından direniş kararı alan Özel ve ekibinin CHP Genel Merkezi işgaline son verdi. Eritme hamlelerini sürdüren Kılıçdaroğlu, Özel'in çekirdek kadrosundan dokuz milletvekilini disiplin kuruluna göndererek üyeliklerini askıya aldı. Buna misilleme yapan Özel, Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmak için en yetkili organ olan Parti Meclisi'ndeki 57 üyeden 27'sini istifa ettirerek darbe teşebbüsünde bulundu. Ancak Kılıçdaroğlu, 30 üyeyle Parti Meclisi toplantılarına devam etti. Böylece Parti Meclisi'nin kontrolü de Kılıçdaroğlu'nun eline geçti. 16 Haziran Salı günü grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklandı.

ÖZEL İMTİYAZLI DEĞİL

Gelecek hafta Kılıçdaroğlu'nun yeni grup başkanı ve üç yeni grup başkanvekili ile grup toplantısı yapmayı planladığı konuşuluyor. Bu gerçekleşirse, Özgür Özel'in grup başkanlığı ve CHP'nin tek kalan grup başkanvekili Murat Emir'in durumunun pazartesi günü belli olacağı belirtiliyor. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Özel'e yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. TV yayınında konuşan Sarı, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun üyeliğinin askıya alınmasına yönelik henüz bir görüşme yapmadıklarını belirtirken, Özel'in kurumsal kimliğe ve parti kurallarına aykırı eylemlerini sürdürmesi hâlinde disipline sevk edilebileceğini ve hiçbir ismin imtiyazlı olmadığını vurguladı.

Sarı, "Özgür Özel sadece Manisa milletvekilidir. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi olarak, Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanlığı seçimlerinin usulsüz olduğunu düşünüyoruz" dedi. Mansur Yavaş ile ilgili de açıklama yapan Sarı, "Partinin içine düştüğü durumdan rahatsızlık duyduğunu biliyorum. Bu süreçte çok daha sağduyulu açıklamalar yaptı. Onun, Özel ve arkadaşları ile Kılıçdaroğlu ve arkadaşları arasındaki bir ayrışmada taraf olmak istediğini düşünmüyorum. Bu durumdan rahatsız olduğunu görüyorum" sözlerini kaydetti.

SONUÇ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide tam hâkimiyet stratejisine göre yaptığı hamleler sonucu, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu mevzileri birer birer düşüyor...