CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçimi zorlamak için geçen hafta çeşitli çıkışlar yaptı, muhalefet partilerini ziyaret etti ve meydan okudu. "Hodri meydan" diyerek 50- 55 milletvekilinin istifa edeceğini söyledi ancak bir tek milletvekilinin bile istifasını sunamadı. Yaptığı çıkışlardan beklediği sonucu alamadı. Peki Özel bu çıkışları neden yaptı?Görünürde ara seçim istiyordu; ancak asıl amacının Ekrem İmamoğlu'nu milletvekili adayı yapmak ve yolsuzluk dosyalarından ceza almadan cezaevinden çıkarmak olduğu iddia ediliyor. Özgür Özel ara seçimi sağlayamadı. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çıkışıyla sarsıldı. Yavaş, Özgür Özel yönetimine yönelik "seyredemeyiz" diyerek tepki gösterdi. Bu çıkış, Yavaş'ın Özgür Özel'in muhalefet tarzını yetersiz bulduğu; salon toplantıları ve mitinglerin etkisiz olduğu yönünde bir eleştiri olarak yorumlanıyor.Yavaş'ın, Özel ile istediği zaman birebir görüşebileceği bilinirken;Özel'in İspanya'da bulunduğu sırada bu çıkışı kamuoyu önünde yapması, CHP içinde iç çekişmeleri tetikledi.Yavaş'ın anketlerde hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Özgür Özel'in önünde çıkmasına rağmen, parti yönetiminden yeterli desteği alamadığı ifade ediliyor. Yavaş'ın çıkışının "tüm belediye başkanlarının istifası" anlamına geldiği yönündeki değerlendirmeler üzerine ve bunun "sine-i millet" çağrısı olarak yorumlanmasıyla birlikte CHP Sözcüsü Zeynel Emre açıklama yaptı.Emre, "Kamuoyunda bazı çevrelerde belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin istifa edeceğine yönelik iddialar dolaşıyor. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir irademiz yoktur" dedi. Ayrıca Yavaş'ın toplu istifa gibi bir talebi olmadığını belirtti.Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "mutlak butlanın dayanaksız olduğu" yönündeki kararı İstinaf Mahkemesi'nde bulunuyor.Mayıs ayında istinaftan bir karar çıkması bekleniyor. Kararın bozulması hâlinde CHP'ye kayyum atanması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesi ihtimali konuşuluyor.Özgür Özel ve 9 milletvekili hakkında "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla yürütülen soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor.İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin davada yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Yargıtay'ın da bu kararları onaması hâlinde İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hâle gelmesi ve CHP'nin yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek zorunda kalması gündeme gelebilir. Bu durumda, Özgür Özel'in adaylığı için parti içinde hazırlık yapılabileceği; Mansur Yavaş'ın da bu sürece yönelik planlarının olduğu konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın mutlak butlan kararını beklediği ve son çıkışları da dikkate alındığında CHP'den istifa edebileceği ihtimali siyasi kulislerde dile getiriliyor. CHP içindeki son gelişmelerin, Özel'in cumhurbaşkanı adaylığı isteği ile Yavaş arasında bir rekabetin işareti olduğu yorumları yapılmaktadır.