GAZİANTEP'TE 30 Ağustos Zafer Bayramı sırasında Kudüs Platformu tarafından 15 Temmuz Meydanı'na astıkları İsmail Haniyye'nin posteri, CHP'li bir grup tarafından sloganlar arasında indirilerek yerlere atıldı. Son olay, halkın İslami değerlerine karşıtlığını hala sürdüren CHP ZİHNİYETİ'NİN, Şehit İsmail Heniyye'nin posterini hazmedemediğini gösterdi.

CHP'nin özelinde Filistin Sorunu var. 1948 yılında İsrail Devleti'nin İngiltere (ABD) tarafından Müslüman Dünya Coğrafyasına BİR HANÇER olarak sokulması ile birlikte Filistin'de yaşanan soykırım-kan-gözyaşı emperyalist büyük devletlerin sinsi-kirli planlarıyla sorun haline gelmiştir.

Günümüzde Siyonist Netenyahu'nun Gazze'de uyguladığı soykırım ve gaddarca katliamlara Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye açık açık karşı çıkarken, küresel vicdani canlandırmaya çalışıyor.

EVET. ÖZGÜR FİLİSTİN varlığı Türkiye için özel bir konuma sahiptir. Başkan Erdoğan ve müslüman Türkiye milleti, Orta Doğu ile tarihsel, coğrafi, siyasi, kültürel ve ekonomik bağlarıyla bölge meseleleriyle yakından ilgileniyor.

Osmanlı Devleti'nin Filistin'de uzun süre adaletli yönetim kurması ve Türk halkının Filistin'deki kutsal mekânlarla manevi bağının olması Türkiye'nin FİLİSTİN-KÜDÜS ile ilgilenmesinin tarihi ve kültürel sebeplerini oluşturmaktadır. Gerçek bu iken, CHP'nin Filistin/ Gazze soykırımına sorunsal yaklaşımı devam etmektedir.

Tek parti devrinde, CHP tarafından ortaya konulan yeni kimlik kodları ve değerleri doğrultusunda Türkiye ne yazık ki Ortadoğu'dan uzaklaşmıştır.

Bu uzaklaşmada rol oynayan en önemli etkenin CHP'nin Ortadoğu toplumları ile ortak bir noktada buluşmaması ve maalesef İslami değerlere hazımsızlığıdır. Bu noktadan bakarsak, Filistin-Gazze, Arap ve İslam kimliği üzerinden tanımlanırken CHP ZİHNİYETİ'NİN Batılı değerler ve (militan) laiklik üzerinden yürümesi sorunu vardır. Tek parti CHP'sinin belirlemiş olduğu siyaset sonucu, günümüzde de bir kısım CHP yöneticilerinin Filistin/Gazze'ye yaklaşımında ideolojik bakışın devam ettiğini göstermektedir.

Gaziantep'te CHP önde gelenlerinin şehit HANİYYE posterlerini yere attıkları sırada, Cumhurbaşkanımız Erdoğan; İstanbul'da Milli Savunma Üniversitesi'nde Filistin'e Türkiye'nin sırtını dönemeyeceğinin altını çizdi.

Müslüman dünyanın gür sesi Erdoğan, ders niteliğinde konuşma yaptı: "Azerbaycan ile nasıl birsek Türk devletlerindeki kardeşlerimiz ile kalplerimiz bir atmaktadır.

Kudüs'e biz sırtımızı nasıl dönebiliriz. İstanbul ile Kudüs-ü Şerif'i kim ayırabilir, Gazze'yi Gaziantep'ten kim ayırabilir. Kim Kudüs'ten bize ne diyorsa bu milletin tarihini bilmiyor demektir.

Yan yana şehit olduğumuz kardeşlerimizle aramıza kim duvar örebilir. Gazi Mustafa Kemal'in, düşman postalı değdirmemek için mücadele ettiği Filistin topraklarına biz gözlerimizi nasıl kapatabiliriz.

Gazi, niçin Bingazi'deydi, oraya niye gitmişti, mücadele etmişti? İşte bu vatan aşkı ile bu ruhun adımıydı'' sözlerini haykırdı.



EBEDİYEN TÜRK ANADOLU

Başkan Erdoğan'ın tarihten verdiği örnekler, günümüzdeki dünyanın durumunu net ve açık ortaya koydu: "Türkiye coğrafya olarak bir köprü, kültürel olarak bir merkezdir.

Böyle bir coğrafyada başı dik yaşamak öyle her babayiğidin harcı değildir. En basit zafiyet milletimizi çok büyük tehditlerle karşı karşıya bırakır. Gabar'da teröristleri nasıl gömdüysek, Besler'de teröristleri gömdüysek bundan sonra da aynı karar ve imanla gömmeye devam edeceğiz.

Anadolu'yu vatan yapmak kadar muhafaza etmek de zordur. Burası tembelliği boş vermişliği kaldırmaz. Neme lazımcılığı asla kaldırmaz.

Her kim Türkiye'nin ufkunu 782 bin kilometrekareye hapsetmeye çalışıyorsa, gafil değilse bu toprakların yabancısıdır." Başkan Erdoğan, kahraman Türk Ordusu'nun bugün geldiği pozisyonu açıklarken, dikkati çeken notlar verdi: "Hayata geçirdiğimizi reformlarla ordumuza yük olan sıkıntılı durumlara son verdik. Yeni eğitim öğretim sistemi ile milli iradeye bağlı, sadece milletine hizmet eden bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip olduk. Bu adımların bırakın zayıflatmayı ordumuzun gücüne nasıl güç kattığını sahada elde edilen başarılarda görüyoruz.

Suriye'den Libya'ya ordumuz görevini alnının akı ile yerine getiriyor. Başarı grafiği ile eski Türkiye artıklarının hazımsızlığı da artmakta.

Buna imkan vermeyeceğiz.

Onları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Tarihimiz boyunca devlet komutan millet de asker olmuştur. Her Türk asker doğar... Bu sözü milletimizin bu topraklarda yürüttüğü varlık yokluk mücadelesi ile eşleşmiştir.

Askerlik meslekten ziyade din için, devlet ve vatan için namus borcu görülmüştür.

TSK'nın kodlarında bu anlayış hakimdir. Milletin kendisi olan TSK, bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğün, milli birliğimizin güvencesidir''.



SONUÇ: Bugün, 100 yıl önce içine kapatılmaya çalışılan Türkiye yok. Yakın coğrafyası ile yakından ilgilenen, emperyalistlerin oyunlarını bozan ve oyun kuran bir Türkiye gerçeği var. Küresel lider Erdoğan- Türkiye harici ve dâhili bedhahlara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye ülküsünü yüceltme yolunda emin adımlarla yürüyor.

Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan terör örgütlerine, hâlâ bir asır önceki hesapların peşinde koşan müstevlilere, ülkemizin başarılarından rahatsız olan kifayetsiz muhterislere, hâsılı, millet ve memleket düşmanlarına rağmen jeopolitik hamleler yapıyor.

Gerçekleşen ve planlanan jeopolitik hamleler, Türkiye'nin 21'inci yüzyıl konumunu belirliyor... AZİZ Milletimizin Kızıl Elma - 2071 Büyük Güçlü Türkiye yürüyüşü HAYIRLI OLSUN...