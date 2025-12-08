Suriye'deki 8 Aralık 2024 devriminin üzerinden tam bir yıl geçti. Yıkılıp giden sadece diktatör Esad rejimi değil aynı zamanda yarım asırdan daha fazla kendi halkına her türden işkenceyi reva gören bir zihniyet de yıkıldı. Suriye devriminin gerçekleşmesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nın jeopolitik mimarisi büyük rol oynadı. Suriye'nin 1 yıl içindeki uluslararası temaslarının artmasında da Başkan Erdoğan'ın lider diplomasisi ön planda etkili oluyor. Bu gerçeği 8 Nisan 2025 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ı "Suriye'yi aldınız" diyerek ifade etmişti.

Trump, Başkan Erdoğan'a, "Tebrikler, başka kimsenin iki bin yıldır yapamadığını yaptınız. Suriye'yi aldınız. Başka isimlerle ama aynı şey" demişti. Evet. Başkan Erdoğan'ın jeopolitik hamleleriyle Ortadoğu'da dengeler değişti. Türkiye düşmanlığı üzerine kurulu olan Baas Rejimi yıkıldı. Yabancı istihbarat servislerinin aparatı olan Suriye PKK'sı YPG-SDG'nin tasfiyesinde son hamleler sürüyor. İran'ın Şii hilali çöktü. Suriye'de Türkiye'ye dost Ahmed Şara yönetimi önemli eşiklerden geçiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Die Welt'e verdiği röportajda Suriye notları dikkat çekti. Fidan, "Bölgedeki ülkeler, Türkiye, Almanya ve ABD, Suriye'nin kronik sorunlarını çözmek için aynı yönde çaba göstermektedir. Bu süreç için en büyük risk İsrail'dir" demişti.

İsrail ve Fransa'nın Suriye PKK'sı YPGSDG üzerinden oynadıkları kirli oyunlara karşı Türkiye gereken tedbirleri alıyor. 10 Mart 2025 tarihinde PKK-YPG-SDG Suriye hükümeti arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu mutabakata göre, SDG'nin sivil ve askeri yapısının Suriye devlet kurumlarına 31 Aralık 2025 tarihine kadar entegrasyonu yapılacaktı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetli olarak gittiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ,Savunma Bakanı Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nasan ile görüştü. Görüşmelerde, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Levent Ergün de bulundu.

Müteakiben Türkiye-Suriye ortak harekat merkezinde incelemelerde bulunuldu. Suriye'de sona yaklaşıldı. Mart 2025'te imzalanan mutabakatın süresi Aralık ayı sonunda doluyor. Bugüne kadar mutabakatta belirlenen hususlara yönelik adım atılmadı, ama muhakkak gereken yapılacak. Hatırlanacağı gibi geçen süre içinde gerekli uyarıları Türkiye yapıyor. Terörün son nefesini Suriye'de vereceği ve terörsüz Türkiye, terörsüz Suriye için harekât ve operasyonun hazır olduğu belirtiliyor. Aralık sonunda süre dolacak. Dolduğunda olumlu anlamda herhangi bir gelişme olmadığı takdirde TÜRKIYE'NİN KADİFE ELDŞVEN İÇİNDEKİ DEMİR YUMRUĞU HAZIR...

Türkiye-Suriye ortak yapımı bir harekât gündeme girer. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbikiyle istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşası... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, "Newsmaker Interview" başlıklı oturumda The Guardian gazetesinin sorularını cevapladı. Fidan, "Suriye hükümeti ve SDG kendi aralarında bir anlaşma yapabilirler çünkü Suriye hükümeti egemen bir hükümettir. Kendi anlaşmalarını yapabilir ancak PKK söz konusu olduğunda SDG içerisinde bazı unsurların bulunduğunu biliyoruz ve tek hedeflerinin Türkiye'ye karşı mücadele yürütmek olduğunu biliyoruz.

Dolayısıyla Suriyeli olmayan unsurların SDG'den çıkarılmasını istiyoruz. Irak'tan, İran'dan, Türkiye'den katılan unsurların derhal ayrılmasını istiyoruz. Bu güzel bir başlangıç olur. İkincisi ise Türkiye'nin çıkarlarının ve güvenliğinin aksi yönünde konuşlandırılmış bütün unsurların çıkarılması gerekiyor. Tabii daha büyük çaplı ve daha teknik değerlendirmeler, görüşmeler yapılacaktır Şam'da. Zira kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. 50-60 bin kişilik birimlerin yeni oluşturulan bir orduya dahil edilmesi sürecinden bahsediyoruz. Bu sürecin iyi niyetle yürütülmesi gerekir." diye konuştu.