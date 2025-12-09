PODCAST CANLI YAYIN

9 Aralık gününe ait canlı altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın günün ilk işlemlerinde yatay seyrini korurken piyasada anlık değişimler sürüyor. Altın türlerine dair güncel alış–satış fiyatları merak ediliyor. Peki 9 Aralık canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın düştü mü yükseldi mi?

Türkiye'de altın borsası sabah 09.30'da açılarak işleme başlamaktadır. Gün içindeki seans, yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla birlikte 13.00'te sona erer. Kısa bir aranın ardından ikinci seans 15.00 - 17.15 saatleri arasında yeniden açılarak işlemler günün sonunda tamamlanır. İşte piyasadan güncel rakamlar...

9 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ürün Alış Satış
Gram altın 5.721,62 5.722,25
22 Ayar Bilezik 5.259,55 5.288,96
Altın (ONS) 4.185,60 4.186,07
Altın ($/kg) 133.689,00 133.704,00
Altın (Euro/kg) 155.749,00 155.767,00
Cumhuriyet Altını 37.538,00 37.772,00
Yarım Altın 18.827,00 18.961,00
Çeyrek Altın 9.413,00 9.481,00
Reşat Altını 37.570,47 37.804,95
Kulplu Reşat Altını 37.572,69 37.807,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.253,29 5.489,04
18 Ayar Altın TL/Gr 4.176,78 4.177,24
14 Ayar Altın TL/Gr 3.174,02 4.269,34
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.973,28 94.459,54
Kapalı Çarşı Beşli Altın 188.270,89 191.943,64
Gremse Altın 92.973,28 95.099,35
Ata Altın 38.351,48 39.319,36
Tam Altın 37.189,31 37.923,41
Külçe Altın ($) 135.850,00 135.950,00
Has Altın 5.693,02 5.693,64
Hamit Altın 37.570,47 37.804,95

CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI DÖVİZ KURU NE KADAR OLDU?

