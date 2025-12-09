9 Aralık canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar oldu?
9 Aralık gününe ait canlı altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın günün ilk işlemlerinde yatay seyrini korurken piyasada anlık değişimler sürüyor. Altın türlerine dair güncel alış–satış fiyatları merak ediliyor. Peki 9 Aralık canlı altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın düştü mü yükseldi mi?
Türkiye'de altın borsası sabah 09.30'da açılarak işleme başlamaktadır. Gün içindeki seans, yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla birlikte 13.00'te sona erer. Kısa bir aranın ardından ikinci seans 15.00 - 17.15 saatleri arasında yeniden açılarak işlemler günün sonunda tamamlanır. İşte piyasadan güncel rakamlar...
9 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
|Ürün
|Alış
|Satış
|Gram altın
|5.721,62
|5.722,25
|22 Ayar Bilezik
|5.259,55
|5.288,96
|Altın (ONS)
|4.185,60
|4.186,07
|Altın ($/kg)
|133.689,00
|133.704,00
|Altın (Euro/kg)
|155.749,00
|155.767,00
|Cumhuriyet Altını
|37.538,00
|37.772,00
|Yarım Altın
|18.827,00
|18.961,00
|Çeyrek Altın
|9.413,00
|9.481,00
|Reşat Altını
|37.570,47
|37.804,95
|Kulplu Reşat Altını
|37.572,69
|37.807,20
|22 Ayar Altın TL/Gr
|5.253,29
|5.489,04
|18 Ayar Altın TL/Gr
|4.176,78
|4.177,24
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.174,02
|4.269,34
|Kapalıçarşı Ziynet 2.5
|92.973,28
|94.459,54
|Kapalı Çarşı Beşli Altın
|188.270,89
|191.943,64
|Gremse Altın
|92.973,28
|95.099,35
|Ata Altın
|38.351,48
|39.319,36
|Tam Altın
|37.189,31
|37.923,41
|Külçe Altın ($)
|135.850,00
|135.950,00
|Has Altın
|5.693,02
|5.693,64
|Hamit Altın
|37.570,47
|37.804,95
