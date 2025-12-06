Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos 2024'teki Ahlat konuşmasında İÇ CEPHEYİ güçlendirme mesajı ile başlama vuruşu yapılan "Terörsüz- Türkiye-Bölge" süreciyle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ezber bozan tarihi çağrısından bugüne, ciddi eşiklerden geçildi. TBMM Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan 3 milletvekilinin İmralı'ya gitmesiyle kritik eşiklerden birisi daha aşıldı. 4 Aralık 2025 Perşembe günü yapılan toplantı ve ardından komisyonun hazırlayacağı HUKUKİ RAPORUYLA son virajın geçilmesi hedefleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Die Welt'e verdiği röportajda Suriye notları dikkat çekti. Fidan, "Bölgedeki ülkeler, Türkiye, Almanya ve ABD, Suriye'nin kronik sorunlarını çözmek için aynı yönde çaba göstermektedir. Bu süreç için en büyük risk İsrail'dir" demişti. İsrail ve Fransa'nın Suriye PKK'sı YPGSDG üzerinden oynadıkları kirli oyunlara karşı Türkiye gereken tedbirleri alıyor. 10 Mart 2025 tarihinde PKK-YPG-SDG Suriye hükümeti arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu mutabakata göre, SDG'nin sivil ve askeri yapısının Suriye devlet kurumlarına 31 Aralık 2025 tarihine kadar entegrasyonu yapılacaktı.



PKK-YPG-SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi'nin, katil Netenyahu ve Fransız istihbaratına sırtını dayayarak, entegrasyonu yapmadı. İşi günümüze kadar uzattı. Aparat SDG'nin komutanı ABDİ'nin, katil Netenyahu ve Fransız istihbarat örgütünün, Suriye PKK'sı YPG-SDG üzerinden kurguladığı kirli oyunları üzerine TÜRK DEVLETİ gerekeni yapıyor. PKK-YPG-SDG tezgahları üzerine Başkan Erdoğan, son uyarıları yaptı: "Ülkemiz ve milletimizle birlikte inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek, coğrafyamıza huzur, güven, istikrar getirecek, bu stratejik hamlemizin kimleri, hangi aktörleri rahatsız ve tedirgin ettiğinin tabii ki farkındayız. Yarım asırlık bir tezgâhı bozma çabalarımızın kan, gözyaşı ve çatışmadan beslenen hangi güçleri telaşlandırdığını çok ama çok iyi biliyoruz. Onlara şunu söylüyorum, bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin duasıyla inşallah bu sefer başaracağız, hep birlikte başaracağız." MHP lideri Devlet Bahçeli de Suriye PKK'sı YPG-SDG üzerinden oynanmak istenen sabotajlara ve kirli oyunlara net tavrını koydu. "Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını" söyleyen MHP lideri Bahçeli, "Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır'' sözlerini kaydetti.



ÖZEL SENDROMU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM'in "Terörsüz Türkiye" sürecinde iktidar ile çalışmalarına yonelik bir skandal konuşma yapmış, "Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" demişti. Özel'in bu sözleri, siyasette şok etkisi yarattı.



Özel'in sözlerine önce DEM Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları 'Akıl tutulması' demişti. Ardından DEM Parti Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan da "Açık konuşun..." diyerek tepkisini dile getirmişti.

Başkan Erdoğan da yaptığı konuşmada, Özel'e "Cellat arıyorsan aynaya bak" sözleriyle sert tepki göstermişti. Evet, Özel'in "Sendrom" suçlaması, CHP ile DEM arasındaki ipleri iyice gerdi...