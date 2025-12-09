Kadraj Galeri Kadraj İkon Tarım Kredi’de 9-15 Aralık fırsat haftası! Çaydan tavuğa, yağdan temizlik ürünlerinde kampanyalar

Tarım Kredi'nin güncel indirimleri raflarda yerini aldı. 15 Aralık'a kadar KOOP marketlerde geçerli olacak kampanyalarda temel gıdadan temizliğe kadar pek çok kategoride ürün avantajı sunuluyor. Peki Tarım Kredi Market kataloğunda hangi ürünler var?

Giriş Tarihi: 09.12.2025 12:33
Bu haftanın öne çıkanları arasında kaşar peyniri, zeytinyağı, dana kıyma, çay, tuvalet kağıdı ve bebek bezi dikkat çekiyor. İşte 9-15 Aralık tarihlerinde geçerli KOOP market aktüel kataloğu!

TARIM KREDİ'DE 9-15 ARALIK FIRSAT HAFTASI

Tarım Kredi - Altın Gurme Çay 3 kg: 599,00 ₺

Anadolu Sızma - Zeytinyağı 2 L: 495,00 ₺

Tarşut - Tam Yağlı Kaşar Peyniri 700 g: 245,00 ₺

Dondurulmuş Kıyma 500 g: 192,00 ₺

Tavuk Baget Çeşitleri 1 kg: 109,90 ₺

Osmancık Pirinç 5 kg: 194,90 ₺

Nohut 9 mm 1 kg: 84,50 ₺

Tarım Kredi - Labne 400 g: 75,00 ₺

Sütşas - Tam Yağlı Beyaz Peynir 450 g: 62,90 ₺

Tarım Kredi - Yarım Yağlı Yoğurt 2500 g: 99,90 ₺

Sütşas - %1 Yağlı Süt 1 L: 33,90 ₺

Süzme Peynir 850 g: 149,00 ₺

Dana İçi İşlenmiş ve Dondurulmuş Parmak Sucuk 300 g: 175,00 ₺

Dana Dilimli Dondurulmuş Kavurma 250 g: 269,00 ₺

Makarna Çeşitleri 500 g: 18,90 ₺

Superfresh - Dondurulmuş Domatesli Püre 3x75 g: 129,90 ₺

Tukaş - Ketçap Mayonez 650/600 g: 89,90 ₺

İçim Krema - Mutfak Kreması 200 ml: 39,90 ₺

Sütlü Fındık Kreması 400 g: 99,90 ₺

Marmarabirlik - Siyah Zeytin (İri Tane) 800 g: 139,90 ₺

Şişe Ayran 1500 ml: 44,90 ₺

Dondurulmuş Parmak Patates 1000 g: 52,90 ₺

Dana Kokteyl Sosis 280 g: 75,90 ₺

Dana Macar Salam Dilimli 60 g: 22,90 ₺

Dr. Oetker - Dondurulmuş Pizza 325 g: 150,00 ₺

Aysan - Salatalık Turşusu 670 g: 99,00 ₺

Aysan - Biber Turşusu 670 g: 99,00 ₺

Aysan - Jalapeno Turşusu 670 g: 99,00 ₺

Yağlı Salamura Siyah Zeytin (X-XS) 1000 g: 155,00 ₺

Özden Pekmezi 800 g: 183,90 ₺

Tahin 600 g: 104,50 ₺

Cem - Mariner Dolgulu Yeşil Zeytin 400 g: 105,00 ₺

Anke - Konik Dondurulmuş Dana Döner 250 g: 139,00 ₺

Konik Dondurulmuş Piliç Döner 250 g: 139,00 ₺

Sleepy - Yüzey Temizlik Havlusu (Lelyum, Orkide Bahçesi, 100'lü): 75,00 ₺

Aqua - Bambu Tuvalet Kağıdı (3 Katlı, 40'lı): 229,00 ₺

Badem Çeşitleri (Çiğ, Kavrulmuş, vb.) 340 g: 194,90 ₺

Patlatu Kabuklu Ceviz 1 kg: 249,90 ₺

Biskolata - Sütlü Pirinç Patlaklı 33 g: 19,90 ₺

Biskolata - Sütlü Çikolata Kaplamalı Bisküvi 47 g: 47,90 ₺

Şampuan Çeşitleri 400 ml (P&G Grubu): 129,90 ₺

Peros - Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml: 75,00 ₺

Elit - Matik Toz Deterjan Çeşitleri (Beyazlar, Renkliler) 8 kg: 179,90 ₺

Dopreet Çeşitleri (İçli Köfte, Dondurulmuş, vb.) 142 g: 21,00 ₺

Ülker Altınbaşak - Kraker Çeşitleri 100-117 g: 13,90 ₺

Ülker - Çikolata Kaplamalı Bisküvi (Coco Star, Çokonat, Albeni, vb.): 89,90 ₺

Ülker - Bisküvi Çeşitleri (Probis, Negro, vb.) 70-132 g: 49,90 ₺

Pamex - Büzgülü/Düğmeli Çöp Poşeti (Orta, Büyük): 44,90 ₺

Pamex - Lastikli Çöp Torbası (Orta, Büyük): 27,90 ₺

Elit - Antibakteriyel Cam Suyu 5 L: 119,90 ₺

Pril - Sıvı Bulaşık Deterjanı (Limon, vb.) 5 kg: 174,90 ₺

Uludağ - Gazoz/Meyveli Soda/Aromalı İçecek Çeşitleri: 48,50 ₺ / 51,25 ₺

Şölen - Çikolata (Ozmo Cornet, Luppo, vb.) 32 g: 3,90 ₺

Fıttı - Beyaz/Sütlü Çikolata 18 g: 49,90 ₺

Fıttı - Sütlü/Bitter Çikolatalı Fındık Ezmeli 18 g: 26,90 ₺

Plastrir - Gıda Streç Filmi 50 m: 24,90 ₺

Kızılay - Maden Suyu (6'lı): 59,90 ₺

Kızılay - Maden Suyu 1 L: 13,90 ₺

Kızıl - Kuruyemiş/Kremalı Gofret 200 g: 49,90 ₺

Diriliş - Türk Kahvesi 200 g: 23,90 ₺

Elit - Banyo/Mutfak Temizleyici Sprey (500-750 ml): 48,90 ₺

Elit - Kireç Yağ Çözücü Sprey (750 ml): 39,90 ₺

Storck - Toffifee 125 g: 28,90 ₺

TARIM KREDİ'DE 6-20 ARALIK FIRSAT HAFTASI!

TARIM KREDİ'DE 6-20 ARALIK FIRSAT HAFTASI!