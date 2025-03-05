Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilir, yardım almak istemeyebilirsiniz.

BOĞA

Bu aralar kararsızlıklarınızın bittiği bir günde olabilirsiniz. Günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde duygusal konularda net adımlar atmamanızda fayda var. Karar almayı ilerleyen günlere bırakmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Keyifli olmayacakmış gibi görünen bazı ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir.

Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir.

ASLAN

Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir.

BAŞAK

Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz.

TERAZİ

Aile ve akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler bugün gündeme gelebilir. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz.

AKREP

Son zamanlarda aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir. İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

YAY

İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilir, hayal ve hedeflerinizi cesaretle dile getirerek ön plana koyabilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde vereceğiniz tepkiler çevrenizdekilere her zamankinden farklı gelebilir. Bu durum hoşunuza gidebilir. Kendinizi taktir edebilirsiniz.

KOVA

Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz.

BALIK

Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz.