Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda neler başarabileceğinizi kendinize göstermeniz cesaretinizin de artmasına vesile olacak.

BOĞA

Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir.

İKİZLER

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissetmeseniz de sevdiklerinizin gösterdiği desteği fark edebilirsiniz.

YENGEÇ

Sosyal ortamlarda bulunarak yeni çevreler edinebileceğiniz bir gündesiniz ancak gerek arkadaşlarınız gerekse partnerinizin kıskançlığına karşı dikkatli olmalısınız.

ASLAN

Başarıyı hissetmek için uygun bir gün.

Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ve yaratıcı fikirleriniz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz.

BAŞAK

Alacağınız cesurca kararlar hayatınıza yenilikler getirebilir.

Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun.

TERAZİ

Aşk hayatınızda bugün atacağınız adımlar sağlam temelli olabilir ya da yeni ve daha güçlü kararlar almanıza vesile olabilirler.

AKREP

Eski-yeni dengesini iyi kurmanız gerekmekte. Bugün paylaşılamadığınızı hissedebilir, bu hoşunuza gitmesiyle beraber aynı zamanda sizi bunaltabilir de.

YAY

Kendinizi sevilmiş halde hissetmeniz, en çokta başarılarınızın taktir edilmesi hoşunuza giderek daha iyisini yapabilmeniz hususunda sizi motive edebilir.

OĞLAK

Duygusal olarak kendinizi partnerinizle uyumlu hissettiğiniz ve daha uyumlu hissetmek için de çaba gösterebileceğiniz bu günde duygularınız pozitif etki verebilir.

KOVA

Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir.

Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz.

BALIK

Aşk konusunda kendinize güvenebildiğiniz bir gündesiniz.

Enerjik duruşunuz yalnız olan Balık'ların da karşı cinsin ilgisini çekmesine vesile olabilir.