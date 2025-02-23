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23 Şubat günlük burç yorumları

Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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astroloji@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 23 Şubat 2025

HABERİ
SESLİ DİNLE

KOÇ
Bazı konularda sizi mutlu etmesi için çevrenizdeki kişileri ya da birilerini beklemeyin, kendinizi içinizdeki durumdan çıkarmaya çalışın.

BOĞA
Sosyal çevrenizin genişlediği, insanlarla bir arada keyifli paylaşımlar yapabilme potansiyelinizin olduğu bir gündesiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda mutlu ve huzurlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.
Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu kişisel gelişim için ayırmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ
Başkalarının söylediklerini ya da düşündüklerini haddinden fazla önemsememeye dikkat edin ve kendiniz için yaşadığınızı hep hatırlayın.

ASLAN
Sosyalleşmek ve insanlarla fikirlerinizi paylaşmak için oldukça uygun bir gündesiniz.
Sezgilerinizin belirgin şekilde arttığını gözlemleyebilirsiniz.

BAŞAK
En büyük dostunuzun kendiniz olduğunu hep hatırlayın. Kendiniz ve hayalleriniz için göstereceğiniz bilinçli çaba size hayat yolunda hem tecrübe hem de başarı getirir.

TERAZİ
Başarısızlıklarınız için kendinizi suçlamak yerine onların altından ders almaya ve öğrenmeye başlarsanız hayatınızda büyük bir değişikliğe imza atabilirsiniz.

AKREP
Entelektüel olarak merak ettiğiniz konuları araştırmaya ayırabilirsiniz.
Dedikodu ve benzeri kavramlardan uzak durmak isteyeceksiniz.

YAY
Etrafınızdakilere yaptığınız fedakarlıklar ya da gereğinden fazla verme halinizden kaynaklı sorunlar ve pişmanlıklar ortaya çıkabilir.

OĞLAK
Kişisel sorunlarınızı dostlarınızla paylaşarak onlardan gelecek çözüm önerilerine açık olabilirsiniz. Böylelikle paylaşımın güzelliğini tadabilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde sevdiklerinizle paylaşacağınız projelerinize farklı bakış açıları getirebilirsiniz. Bu size de iyi gelecek.

BALIK
Özellikle işinizde tecrübeleriniz sizi daha güçlü yapar ve eleştirel tarafınız sizi kısıtlar bu yüzden başaramadıklarınızın altındaki nedenleri bulmaya çalışın.

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