SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 4 Kasım günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 4 Kasım 2024

4 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Sosyal konularda kendinizi kısıtlanmış hissetseniz de yeni çözümler üretebilirsiniz. Sizi asıl rahatsız eden yavaşlık olabilir.

BOĞA
Bu aralar karakterinizin güzel özelliklerinin ön plana çıktığı, sevenlerinizin arttığı bir dönemden geçiyorsunuz.

İKİZLER
Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmak ve onlarla problemlerinizi paylaşarak çözüm üretmekten büyük keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ
Aile ilişkilerinde de kendinizi gösterebileceğiniz bir zamandan geçmektesiniz.
İş konusunda kaliteli bağlar kurabilir ama sınırlı olabilirsiniz.

ASLAN
İkili ilişkilerde partnerinizde aradığınız ciddiyeti bulamayabilirsiniz.
Ancak yine de sevildiğinizi bilmek içinizi rahatlatacaktır.

BAŞAK
Her şeyi hızlandırmayı deneseniz de pek başarılı olamayabilirsiniz.
Aile ilişkilerinizde de kurduğunuz hoş yakınlıklar olacak.

TERAZİ
Alışverişe yönelebilir ve kendinizi bu bağlamda daha iyi hissedebilirsiniz.
Duygusal meselelerden uzaklaşmak isteyeceksiniz.

AKREP
Sosyal olarak kendinizi sınırlanmış hissetseniz de partnerinizle iç huzuru yakalayabiliyorsunuz.
Araştırma yapmak ve kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz.

YAY
Bugün sade bir tutum benimseyerek sadece yakınlarınızın içinde bulunduğu bir çember yaratmayı tercih edebilirsiniz. İş konusunda kafanızın rahat olması gerekiyor.

OĞLAK
İş konusunda rakiplerinizden ön plana çıktığınız gözlemlenebilir.
Özellikle kendinizi ifade etme alanında oldukça başarılı olabilirsiniz.

KOVA
Son zamanlarda kendinizi oldukça enerjik hissedeceğiniz bugünlerde verimli bir çalışma ortamı sağlayamayabilirsiniz, dikkatiniz hemen dağılabilir.

BALIK
Duygusal olarak bağlanabilir ancak rasyonel de düşünebilirsiniz.
Aşk hayatınızda olumlu ve verimli bir süreçten geçmektesiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
3 Kasım günlük burç yorumları 03 Kasım 2024, Pazar 2 Kasım günlük burç yorumları 02 Kasım 2024, Cumartesi 1 Kasım günlük burç yorumları 01 Kasım 2024, Cuma 31 Ekim günlük burç yorumları 31 Ekim 2024, Perşembe
SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK VE BAĞ-KURLUYA %15.63 ZAM | TÜİK’in enflasyon kararı öncesi yeni anket! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı kararını verdi! Duhan Başar Ahmedoğlu 1 milyon TL’lik soruya ne cevap verdi?
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı 1 milyon TL'lik soruya ne cevap verdi?
CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi! 69 milyonluk israf Özgür Özel’i bile isyan ettirdi: Mansur Yavaş’tan jet açıklama
CHP’de ‘Ebru Gündeş’ krizi!
Victor Osimhen için Napoli’nin kararı belli oldu! İnadı kırıldı...
Napoli'den Victor Osimhen kararı
CHP’li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'li Savaş disipline sevk edildi
SON DAKİKA