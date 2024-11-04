Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sosyal konularda kendinizi kısıtlanmış hissetseniz de yeni çözümler üretebilirsiniz. Sizi asıl rahatsız eden yavaşlık olabilir.

BOĞA

Bu aralar karakterinizin güzel özelliklerinin ön plana çıktığı, sevenlerinizin arttığı bir dönemden geçiyorsunuz.

İKİZLER

Arkadaşlarınızla fikir alışverişinde bulunmak ve onlarla problemlerinizi paylaşarak çözüm üretmekten büyük keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ

Aile ilişkilerinde de kendinizi gösterebileceğiniz bir zamandan geçmektesiniz.

İş konusunda kaliteli bağlar kurabilir ama sınırlı olabilirsiniz.

ASLAN

İkili ilişkilerde partnerinizde aradığınız ciddiyeti bulamayabilirsiniz.

Ancak yine de sevildiğinizi bilmek içinizi rahatlatacaktır.

BAŞAK

Her şeyi hızlandırmayı deneseniz de pek başarılı olamayabilirsiniz.

Aile ilişkilerinizde de kurduğunuz hoş yakınlıklar olacak.

TERAZİ

Alışverişe yönelebilir ve kendinizi bu bağlamda daha iyi hissedebilirsiniz.

Duygusal meselelerden uzaklaşmak isteyeceksiniz.

AKREP

Sosyal olarak kendinizi sınırlanmış hissetseniz de partnerinizle iç huzuru yakalayabiliyorsunuz.

Araştırma yapmak ve kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz.

YAY

Bugün sade bir tutum benimseyerek sadece yakınlarınızın içinde bulunduğu bir çember yaratmayı tercih edebilirsiniz. İş konusunda kafanızın rahat olması gerekiyor.

OĞLAK

İş konusunda rakiplerinizden ön plana çıktığınız gözlemlenebilir.

Özellikle kendinizi ifade etme alanında oldukça başarılı olabilirsiniz.

KOVA

Son zamanlarda kendinizi oldukça enerjik hissedeceğiniz bugünlerde verimli bir çalışma ortamı sağlayamayabilirsiniz, dikkatiniz hemen dağılabilir.

BALIK

Duygusal olarak bağlanabilir ancak rasyonel de düşünebilirsiniz.

Aşk hayatınızda olumlu ve verimli bir süreçten geçmektesiniz.