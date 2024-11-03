Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Yakınlarınızla bir iş geliştirmek için uygun bir dönem.

Yaratıcılığınızı harekete geçirerek hem kendinizi hem çevrenizi tatmin edebilirsiniz.

BOĞA

Kendinizi duygusal ve sezgisel manada tam ve bütün hissedebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde partnerinizi yanlış anlamaktan kaynaklı duygusal problemler olabilir.

İKİZLER

Son zamanlarda aşk hayatınızda sade davranışlar sergileyebilirseniz oldukça mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz.

Karşınızdaki de oldukça şanslı.

YENGEÇ

Son zamanlardaki sevecen, hoş görülü halleriniz ve vefalı oluşunuz bazı kişiler açısından kullanılmaya müsait bir durum oluşturabilir.

ASLAN

Bazı konuların ortamlarda çok rahat konuşulabilmesinden rahatsızlık duyabilirsiniz.

Bir konu gündeme geldiğinde emin olmadan ani tepki vermemeye çalışın.

BAŞAK

Artan sorumluluklarınız bugünlerde yorgun hissetmenize neden olabilir. Aşk ilişkilerinizde kendinizi tam adapte hissedemeyebilirsiniz.

TERAZİ

İkili ilişkilerinizde kendinizi enerjisel anlamda daha rahat hissedebilir partnerinizle doğal ve rahat bir uyum yakalayarak mutlu olabilirsiniz.

AKREP

Son zamanlarda dikkatli olmanız gereken nokta kişiye verdiğiniz değeri ölçüp biçerek rasyonel bir değere oturtabilmeniz.

YAY

Özellikle flört aşamasında olan Yay'lar partnerlerine karşı sade ve olumlu bir tutum sergileyerek gönlünü kazanmakta başarılı olabilirler.

OĞLAK

Kendinizi centilmen ad edebileceğiniz bir süreçtesiniz.

Güler yüzünüz ile partnerinize kendisini iyi hissettirebilir ancak çokta romantik olamayabilirsiniz.

KOVA

Duygusal olduğunuz konular bugünlerde tekrar tekrar gündeme gelebilir. İsteklerinizde net olmak, dolambaçlı yollara girmemek sizler için iyi bir seçenek olacaktır.

BALIK

Bugünlerde isteklerinize adım adım ilerleyebilirsiniz Herkesi kendiniz gibi dost ya da herkesi düşman bilmeden dengede bir hal alabilmek önemli olacak.