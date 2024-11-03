Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Yakınlarınızla bir iş geliştirmek için uygun bir dönem.
Yaratıcılığınızı harekete geçirerek hem kendinizi hem çevrenizi tatmin edebilirsiniz.
BOĞA
Kendinizi duygusal ve sezgisel manada tam ve bütün hissedebilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde partnerinizi yanlış anlamaktan kaynaklı duygusal problemler olabilir.
İKİZLER
Son zamanlarda aşk hayatınızda sade davranışlar sergileyebilirseniz oldukça mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz.
Karşınızdaki de oldukça şanslı.
YENGEÇ
Son zamanlardaki sevecen, hoş görülü halleriniz ve vefalı oluşunuz bazı kişiler açısından kullanılmaya müsait bir durum oluşturabilir.
ASLAN
Bazı konuların ortamlarda çok rahat konuşulabilmesinden rahatsızlık duyabilirsiniz.
Bir konu gündeme geldiğinde emin olmadan ani tepki vermemeye çalışın.
BAŞAK
Artan sorumluluklarınız bugünlerde yorgun hissetmenize neden olabilir. Aşk ilişkilerinizde kendinizi tam adapte hissedemeyebilirsiniz.
TERAZİ
İkili ilişkilerinizde kendinizi enerjisel anlamda daha rahat hissedebilir partnerinizle doğal ve rahat bir uyum yakalayarak mutlu olabilirsiniz.
AKREP
Son zamanlarda dikkatli olmanız gereken nokta kişiye verdiğiniz değeri ölçüp biçerek rasyonel bir değere oturtabilmeniz.
YAY
Özellikle flört aşamasında olan Yay'lar partnerlerine karşı sade ve olumlu bir tutum sergileyerek gönlünü kazanmakta başarılı olabilirler.
OĞLAK
Kendinizi centilmen ad edebileceğiniz bir süreçtesiniz.
Güler yüzünüz ile partnerinize kendisini iyi hissettirebilir ancak çokta romantik olamayabilirsiniz.
KOVA
Duygusal olduğunuz konular bugünlerde tekrar tekrar gündeme gelebilir. İsteklerinizde net olmak, dolambaçlı yollara girmemek sizler için iyi bir seçenek olacaktır.
BALIK
Bugünlerde isteklerinize adım adım ilerleyebilirsiniz Herkesi kendiniz gibi dost ya da herkesi düşman bilmeden dengede bir hal alabilmek önemli olacak.