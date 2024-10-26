Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde hayatınızda oluşan köklü değişimlerin altındaki hayırları görme fırsatı yakalayabilir, geleceğe umutla bakabilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.

Bekleyici konumda kalmak, kişileri ve olayları yargısız bir şekilde dinleyebilmek önemli olacak.

İKİZLER

Kendinizi ifade etmek hususunda dikkatli davrandığınız bir gündesiniz. Öğrenme ve bilme ihtiyacınızı karşılayacak doğru alanlarda bulunmanız önemli olacak.

YENGEÇ

İş başarılarınızın ve kendinizi geliştirdiğinizin görülüp bilinmesi sizde olumlu bir izlenip yaratacak kendinizi siz de başarılı sayabileceksiniz.

ASLAN

Karar alırken dikkatli olmalı, olayları farklı açılardan değerlendirmelisiniz.

Adalet anlayışınızın sadece size hizmet etmediğinden emin olmanız gereken bir süreçtesiniz.

BAŞAK

Hayatın size getirdiği sürprizlere hazırlanabilirsiniz.

Eğitim, kültür gibi da alanlarda atmak istediğiniz adımlar sizler için verimli sonuçlar doğurabilir.

TERAZİ

Bugünlerde mesleki konularda bireyselliği ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Tek başınıza karar almak, kararlarınızın arkasında durmak için uygun bir zamandasınız.

AKREP

Bugünlerde etrafınızda olan ve dedikoduya meyilli olan kişileri fark edebilir ve iletişiminizi kesin olarak bitirebilirsiniz.

YAY

Kendinizi sosyal ortamlarda rahat ifade edebileceksiniz ancak yeni tanıştığınız kişilerle karşıt sohbetler içerisinde bulunmamalı fikrinizi bastırmaya çalışmamalısınız.

OĞLAK

İş veya eğitim alanlarında alacağınız kararlarda size ne katacağını iyi tespit etmelisiniz. İş konusunda birlikte çalışmanız gereken kişilere diplomatik olmanız gerektiğini hatırlayın.

KOVA

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz, partnerinizle uyum içerisinde olabileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK

Bazı duygusal boşluklarınızın kolayca doluluğunu göreceksiniz.

İlişkiler hususunda partnerinizle derin bir bağ kurabilme fırsatınız olacak.