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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 27 Ekim 2024

27 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal konularda kendinizi güçlü ve verimli bir şekilde ifade edebilme fırsatı yakalayacaksınız. Gerekli aksiyonları alabilirsiniz.

BOĞA
Gerçekleştireceğiniz eylemlerin sonunu önceden görerek, farkındalık ile adım atarsanız daha verimli sonuçları olan güzel bir ilişki kurabilirsiniz.

İKİZLER
Özellikle iş yerinizde sizi provoke eden kişilere karşı dikkatli olmalısınız.
Zaman içerisinde geliştirdiğiniz kendinize has yöntemleriniz eleştirilebilir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde neşenizi direkt olarak yansıtabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

ASLAN
Aşk hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir dönemden geçmektesiniz. İkili ilişkilerde yanlış yola saptırılmak istenmeniz çok yüksek.

BAŞAK
Her şartta dengeyi sezgileriniz ile bulabileceksiniz.
Gerektiğinde geri planda durup sabırla beklemeyi başarmak da olabilir.

TERAZİ
Neşeniz etrafınızdaki kişileri olumlu etkileyeceği için gününüz de keyifli geçecek. Gün sonunda tiyatro veya sinemaya gitmek iyi gelecektir.

AKREP
Özellikle yalnız olan Akrep'ler çekiciliklerinin artması ile beraber farklı yapılardaki karşı cinsle etkileşime girebilirler.

YAY
Gün içerisinde gergin hissedeceğiniz olay ve durumlar yaşayabilirsiniz.
Bugünlerde emeklerinize hak ettiğiniz değer verilmeyebilir.

OĞLAK
Aşk hayatınızda etkileşiminiz artabilir.
Bugünlerde güzel flörtlerin önünü açabileceğiniz gibi kaliteli ilişkiler noktasında da olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz.

KOVA
Verimli bir aşk hayatı için oldukça çaba harcamanız gerekebilir. Bu çaba gerektiği noktada özür dilemek ve egonuzu kontrol altına almak olabilir.

BALIK
Güvenmeyi denemek için de uygun bir gündesiniz. Sanatsal konularla ilgilenen Balık'lar bugünlerde yaratıcılıklarını rahatlıkla ortaya koyabilir.

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