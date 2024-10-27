Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal konularda kendinizi güçlü ve verimli bir şekilde ifade edebilme fırsatı yakalayacaksınız. Gerekli aksiyonları alabilirsiniz.

BOĞA

Gerçekleştireceğiniz eylemlerin sonunu önceden görerek, farkındalık ile adım atarsanız daha verimli sonuçları olan güzel bir ilişki kurabilirsiniz.

İKİZLER

Özellikle iş yerinizde sizi provoke eden kişilere karşı dikkatli olmalısınız.

Zaman içerisinde geliştirdiğiniz kendinize has yöntemleriniz eleştirilebilir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda ve arkadaşlık ilişkilerinizde neşenizi direkt olarak yansıtabileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

ASLAN

Aşk hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir dönemden geçmektesiniz. İkili ilişkilerde yanlış yola saptırılmak istenmeniz çok yüksek.

BAŞAK

Her şartta dengeyi sezgileriniz ile bulabileceksiniz.

Gerektiğinde geri planda durup sabırla beklemeyi başarmak da olabilir.

TERAZİ

Neşeniz etrafınızdaki kişileri olumlu etkileyeceği için gününüz de keyifli geçecek. Gün sonunda tiyatro veya sinemaya gitmek iyi gelecektir.

AKREP

Özellikle yalnız olan Akrep'ler çekiciliklerinin artması ile beraber farklı yapılardaki karşı cinsle etkileşime girebilirler.

YAY

Gün içerisinde gergin hissedeceğiniz olay ve durumlar yaşayabilirsiniz.

Bugünlerde emeklerinize hak ettiğiniz değer verilmeyebilir.

OĞLAK

Aşk hayatınızda etkileşiminiz artabilir.

Bugünlerde güzel flörtlerin önünü açabileceğiniz gibi kaliteli ilişkiler noktasında da olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz.

KOVA

Verimli bir aşk hayatı için oldukça çaba harcamanız gerekebilir. Bu çaba gerektiği noktada özür dilemek ve egonuzu kontrol altına almak olabilir.

BALIK

Güvenmeyi denemek için de uygun bir gündesiniz. Sanatsal konularla ilgilenen Balık'lar bugünlerde yaratıcılıklarını rahatlıkla ortaya koyabilir.