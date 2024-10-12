Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda araştırma yapmak, bilgi ve veri toplamak ayrıca duygularınızı da takip etmek için oldukça uygun bir gün.

BOĞA

Bugünlerde maddi ve işle alakalı konularda çözümü sadece kendinizde aramak yerine takım çalışmasını kabul etmeniz yararlı olacaktır.

İKİZLER

Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu bitenleri atmak, eski eşyalarınızı bırakmak gibi konularla ilgilenerek geçirebilirsiniz.

YENGEÇ

Bir süredir yapmak istediğiniz fakat ertelediğiniz şeyleri yapmak için de uygun. Niyet edip beklettiğiniz her konuda açılım sağlayabilirsiniz.

ASLAN

İş yerinizdeki problemlerinizin çözümü noktasında başka insanların da fikirlerini kabul edebilmek hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır.

BAŞAK

Bugün kendinizi daha bütünsel hissedebilir.

Mantık ve manevi yönünüzün ortak paydaya geldiğini görebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde kendi işleriniz konusunda hak aramanız anlaşılabilir bir durum olsa da başkaları yerine de inisiyatif almamaya dikkat edin.

AKREP

Bu aralar bitirmeniz gereken işlerinizi, yarım kalan konuları tamamlamak için oldukça uygun bir gündesiniz. Çevrenizin desteğini her zaman göreceksiniz.

YAY

Bu bahar aylarında çalışma ortamı ya da evinizde yapmak istediğiniz değişiklikleri yapmak için oldukça uygun bir dönem.

OĞLAK

İlişkisel problemlerinizin çözümünde aktif rol üstlenebilirsiniz.

Biten sözleşmelerinizi yenilemek, finansal atılımlar için uygun bir gün.

KOVA

Cesaretinizin artması ile beraber kendinizi daha atılgan hissedebilirsiniz.

Bu atılganlık iş yerinizde hak arama savaşına dönüşmeden dengeyi bulmanızda fayda var.

BALIK

Kendinizi verimli ve düşünceli hissedeceğiniz bugünlerde başkalarına da faydanız dokunabilir. Bu hal sizi daha keyifli yaparken mesleki konularda başarı getirebilir.