Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Aileniz ve evinizle alakalı düzenlemeler yapmak isteyebilirsiniz.
Bu düzenlemeler neticesinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.
BOĞA
Kendinizi daha rahat ifade ettiğiniz bugünlerde sosyal medya dan farklı arkadaşlar edinebilir, hatta bu arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz.
İKİZLER
Bugünlerde dostlarınızdan destek aldığınızı görmek, doğru yolda hissetmek size iyi gelecek ve dahası için sizi teşvik edecektir.
YENGEÇ
Yaşamınızı ilgilendiren konularda özgürce kararlar almak isteyebilir ve bunları bir çerçevede gerçekleştirebilirsiniz.
ASLAN
Kendiniz için doğru kararlar alabilmeniz hem aileniz hem sevdikleriniz tarafından gözden kaçmayacak. Aşk konusunda cesaretli olabilirsiniz.
BAŞAK
Evinizde yapacağınız değişimlerde sevdiklerinizin de fikirlerine danışabilirsiniz. Sosyal açıdan güçlü ilişkiler kurduğunuz, bilhassa işinizde başarılı açılımlar yaptığınız bir gün.
TERAZİ
Alınmış kararlar hiç pişman olmamanıza vesile olacaktır. Kendinizi dış dünyaya aktarmak hususunda geri planda kalmanız ilerleyen günlerde atak hamleler olabilir.
AKREP
Bazı konularda sebep-sonuç ilişkisini sağlıklı kurabilmeniz çok önemli olacak.
Kararlarınızı eyleme dönüştürürken yakınlarınızın destek olduğunu göreceksiniz.
YAY
Aşk hayatınızla ilgili belirgin tecrübeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi verimli ve iyimser gördüğünüz bugünlerde partner ilişkilerinizde de iyileşmeler söz konusu olacaktır.
OĞLAK
Düşüncelerinizle hareket edebilir hatta bir süre gözlemci halinde kalmayı tercih edebilirsiniz. Daha sağlıklı kararlar alabilir, dinginliği derinden hissedebilirsiniz.
KOVA
Bugünlerde önemli olanın duygusal konularda karar almak olduğunu hatırlayarak duygusal kararlarınızı en sona bırakın.
Biraz rahatlamaya çalışın.
BALIK
Partneriniz size söylemek istediklerini ima yoluyla değil, direkt olarak belirtebilir. Bu durumda daha sağlıklı kararlar alabilir, dinginliği derinden hissedebilirsiniz.