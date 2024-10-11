Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi verimli hissedebilmek adına çalışma sürelerini uzatmak yerine çalışma süreniz boyunca verimli performansı göstermeye gayret edin.

BOĞA

Karar almanız ya da karar almaya teşvik edilmeniz durumu söz konusu.

Kendinizi iyi analiz etme ve anlama fırsatları karşınıza çıkabilir.

İKİZLER

Hayatınızı özgürce yönlendirmek isteseniz de aile, partner, çevre gibi baskıların bugün hayatınızın gerçeği olduğunu fark edebilirsiniz.

YENGEÇ

Enerjinizin düşme ihtimali olan bugünlerde halsizlikle beraber kendinizi bir şeylere zorlamanız ilerleyen günlerde çabuk vazgeçmenize neden olabilir.

ASLAN

Aşk hayatınızda kendiniz için doğru olanı yaptığınızdan emin olmanız gerekebilir.

Mesleki konularda ise iş arkadaşlarınızın hepiyle anlaşmaya çabalamamalısınız.

BAŞAK

Mesleki konulardaki isteklerinizin ön plana çıktığı bir gündesiniz.

Böylelikle daha başarılı bir ivme yakalayabilirsiniz.

TERAZİ

Karar almak ve aldığınız kararları uygulamak için hevesli olabilirsiniz. Ayrıca aşk konusunda da partnerinize söylemek istediklerinizi dile getirebilirsiniz.

AKREP

Mesleki konularda vizyonunuzu anlayamayacak kişilerle vakit kaybetmemeye çalışın. Kendinizi iyi analiz etmelisiniz.

YAY

Kimseyi kırmadan isteklerinizi gerçekleştirebilmenin alternatif yolları vardır.

Bu yüzden alternatif yollar için iyi düşünmeyi göze almanız gerekmekte.

OĞLAK

Ani gelişmelere pratik çözümler sunabileceğiniz, kendinizden beklemediğiniz ölçüde çözüm odaklı olabileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA

Başarılarınız iş yerinizde görülebilir hale gelecek.

Kendinizi daha verimli hissedebilmek isteseniz de yorgunluğunuz ön plana çıkabilir.

BALIK

Bir süreç başlatmak için uygun bir gün olsa da akılcı düşünmekte fayda var.

Mesleki konuları iş arkadaşlarınız ve iş verenlerinizle paylaşmak için uygun bir gün.