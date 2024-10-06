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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 6 Ekim 2024

6 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Eski partnerinizden gelecek bir dönüş ya da bir haber sizi şaşırtabilir. Bu konuda da net olmalı ve görüşüp görüşmemeye karar vermelisiniz.

BOĞA
Borçlarınız rahat bir şekilde ödenecek.
Zarara uğramamak elinizde olacak.
Kararlarınız kalbinizden gelsin ve uygulamaktan çekinmeyin.

İKİZLER
Bugünlerde duygusal açıdan kendinizi hazırlıklı olmadığınıza inandığınız süreçler içerisinde bulabilirsiniz. Sakin olamay gayret edin.

YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi etrafınızdaki insanlardan kopuk hissedebilir ve bunun nedenini anlamakta güçlük çekebilirsiniz.

ASLAN
Duygusal açıdan kendinizi tamamlanmış ve iyi hissedebilirsiniz.
Bir süre kendinizi ve limitlerinizi anlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde biraz doyumsuz hatta bencil yönleriniz ön plana çıkabilir. Anaç ve üretken halinize geri dönün ve özünüzü hatırlayın.

TERAZİ
Bugünlerde etrafınıza karşı daha derin bir minnet beslemeniz gerekebilir . Size iyi gelecek herhangi bir yolculuğu gerçekleştirmek için oldukça uygun bir gün.

AKREP
Zamanı çok iyi değerlendirirseniz aslında korkularınızın yersiz olduğunu görebilirsiniz. Zamana güvenmenizde oldukça büyük fayda olacak.

YAY
Karakteristik yönlerinizi görmek ve ne istediğinizi bilmek sizi daha güçlü ve çekici yapacaktır. Eski anılarınız gözünüzün önünde canlanabilir.

OĞLAK
Elinizdeki güzel imkanları bir süredir görmezden geliyordunuz. Öte yandan duygularınızı yazmak için oldukça uygun bir gün olabilir, rahatlayabilirsiniz.

KOVA
Sosyal çevrenizde ve işinizde ilk defa görüştüğünüz kişileri kaybetmemek adına dikkatli olmalı ve sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz.

BALIK
Özellikle işinizde aslında size iyi gelecek konularda adım atmakta tereddüte düşebilirsiniz. Kararsızlığınız başınıza iş açabilir.

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