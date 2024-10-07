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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 7 Ekim 2024

7 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Sizin için orada olan dostlarınızı ve hayatın tüm diğer güzelliklerini bilinçli olarak kucakladığınızda evren size daha fazlasını akıtacaktır.

BOĞA
Kişisel gelişime önem verebilir, geçmişten gelen yüklerinizi bilinçli olarak atmayı tercih edebilirsiniz.
Anda kalmak ve olana şükürle bakmak size daha iyi gelecektir.

İKİZLER
Son zamanlarda etrafınızdaki kişilere olan sevginizin bugünlerde etik düşüncenizi elinizden almasına izin vermeyin.

YENGEÇ
İsteklerinizi gerçekleştirmek için başkalarına ya da kendinize haksızlık etmeyi göze almamalısınız. Her şeyin bir de kolay yolu vardır.

ASLAN
Sosyal açıdan insan ilişkilerinizle iyileşmeler gerçekleşebilir.
Sakin olun ve sadece anın getirdiği güzellikleri kucaklamanın önemine dikkat edin.

BAŞAK
Bugünlerde kendinizi daha tam ve tüm bütünsel hissetme fırsatı yakalayabilirsiniz.
Bugün onları fark etmek için uygun bir gün.

TERAZİ
Endişelerinizin sizi tamamen kontrolü altına almasına izin vermeyin.
Şartların iyileşmesini beklemeden, yaratıcılıkla elinizdekini kullanın.

AKREP
Özellikle de iş yerinizde yapacağınız bir takım haksızlıklar sonradan vicdanınızı istemediğiniz kadar zorlayabilir, adil olmaya özen gösterin.

YAY
Bildiklerinizi yeniden sorgulamanızı gerektiren iddialı bir gün geçirebilirsiniz. Sizler de kişisel istekleriniz doğrultusunda yanlış kararlar alma potansiyeli olan gruplardan birisiniz.

OĞLAK
Aslında gerçekleşmemiş şeylerin gerçekleşme ihtimali sizi tamamen kontrolü altına aldığı taktirde istemediğiniz sonuçları kendinize daha hızlı çekebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde gerçek istekleriniz hususunda önce kendinize sonra da etrafınızdakilere samimi olmanız gerektiğini hep hatırlayın.

BALIK
Sevdiklerinizin hatalarını tolere etmeye çalışırken ciddi haksızlıklar yapabilirsiniz.
Opsiyon fazlalıklarını iyice gözden geçirmek size iyi gelecektir.

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