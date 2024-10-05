Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Güven kazandığınız ve sevildiğiniz bugünlerde bilgilendirici halleriniz de taktir toplayacak. Aşk heyacanı için uygun bir gün.

BOĞA

Bugünlerde bazı mucizeler hayatınıza girebilir.

Aile bireyleri ve aşk konularında beklemediğiniz olumlu yanıtları alabilirsiniz.

İKİZLER

Geçmişle ilgili bir takım konular tekrar edebilir. Aynı tepkileri vermemek kilidi açacaktır. Bazı konularda hatalarınızı kabul etmek size iyi gelecektir.

YENGEÇ

Bir takım oyunlar ve dedikoduların içerisinde kalabilirsiniz.

Sezgilerinize güvenin ve böyle ortamlardan hemen uzaklaşın.

ASLAN

Ortalıkta iyimserliğin hakim olduğu bir enerji olabilir. Hayatınızla ilgili verdiğiniz bir takım kararların doğru olduğunu görmek sizi heveslendirerek iyi gelebilir.

BAŞAK

İnsanlara karşı sıcak kanlı ve samimi oluşunuz güven kazanmanıza vesile olacak. Sabır ilişkinizi olumlu götürecek en büyük etken olabilir.

TERAZİ

Bazı istekleriniz hususunda şüpheye düşebilirsiniz. Ancak istikrar her şey olduğu için dikkatli olmalı ve tereddütü bir kenara bırakmalısınız.

AKREP

Çevrenize karşı daha nazik olabilirsiniz.

Hatta özür dilemeniz gereken noktalarda bunu yapmaktan çekinmezseniz ilişkileriniz düzelecektir.

YAY

Keskin kararlar almanız gereken bir gündesiniz. Maddi konularda hilelere karşı bilhassa dikkatli olun, alım satım meselelerine dikkat edin.

OĞLAK

İş konusunda yeni bir yatırım anlaşma ya da sözleşmeler gündeme gelebilir.

Birtakım sorunlarınızı aşmak kişisel zeka ve arzularınıza kalacak.

KOVA

Bugünlerde bilhassa işinizde iyimserliğiniz sizi güzel noktalara taşıyabilir.

Kişisel istek ve sorumluluklarınıza da özen göstermeye dikkat edin.

BALIK

Geçmişten gelen ve size olumsuzluk getiren kişiler hayatınıza geri gelebilir. Bu kişileri fark ederek bilinçli olarak uzaklaştırmanızda fayda var.