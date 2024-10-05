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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 5 Ekim 2024

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5 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Güven kazandığınız ve sevildiğiniz bugünlerde bilgilendirici halleriniz de taktir toplayacak. Aşk heyacanı için uygun bir gün.

BOĞA
Bugünlerde bazı mucizeler hayatınıza girebilir.
Aile bireyleri ve aşk konularında beklemediğiniz olumlu yanıtları alabilirsiniz.

İKİZLER
Geçmişle ilgili bir takım konular tekrar edebilir. Aynı tepkileri vermemek kilidi açacaktır. Bazı konularda hatalarınızı kabul etmek size iyi gelecektir.

YENGEÇ
Bir takım oyunlar ve dedikoduların içerisinde kalabilirsiniz.
Sezgilerinize güvenin ve böyle ortamlardan hemen uzaklaşın.

ASLAN
Ortalıkta iyimserliğin hakim olduğu bir enerji olabilir. Hayatınızla ilgili verdiğiniz bir takım kararların doğru olduğunu görmek sizi heveslendirerek iyi gelebilir.

BAŞAK
İnsanlara karşı sıcak kanlı ve samimi oluşunuz güven kazanmanıza vesile olacak. Sabır ilişkinizi olumlu götürecek en büyük etken olabilir.

TERAZİ
Bazı istekleriniz hususunda şüpheye düşebilirsiniz. Ancak istikrar her şey olduğu için dikkatli olmalı ve tereddütü bir kenara bırakmalısınız.

AKREP
Çevrenize karşı daha nazik olabilirsiniz.
Hatta özür dilemeniz gereken noktalarda bunu yapmaktan çekinmezseniz ilişkileriniz düzelecektir.

YAY
Keskin kararlar almanız gereken bir gündesiniz. Maddi konularda hilelere karşı bilhassa dikkatli olun, alım satım meselelerine dikkat edin.

OĞLAK
İş konusunda yeni bir yatırım anlaşma ya da sözleşmeler gündeme gelebilir.
Birtakım sorunlarınızı aşmak kişisel zeka ve arzularınıza kalacak.

KOVA
Bugünlerde bilhassa işinizde iyimserliğiniz sizi güzel noktalara taşıyabilir.
Kişisel istek ve sorumluluklarınıza da özen göstermeye dikkat edin.

BALIK
Geçmişten gelen ve size olumsuzluk getiren kişiler hayatınıza geri gelebilir. Bu kişileri fark ederek bilinçli olarak uzaklaştırmanızda fayda var.

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