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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 24 Eylül 2024

24 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Kaçamak tatil gibi görebileceğiniz, insanlardan ve iş stresinden uzaklaşmanıza vesile olacak küçük bir etkinlik enerjinizde büyük bir farklılık yaratabilir.

BOĞA
Bugünlerde özellikle iş konulunda verdiğiniz mesajlar tam anlamı ile istediğiniz yere ulaşamayabilir.
Tartışmalara dikkat.

İKİZLER
Zamanınızı içsel olarak sizi üzen veya sıkan konuları sindirmeye ayırmak verimli bir zaman dilimine geçmenize vesile olacaktır.

YENGEÇ
İkili ilişkinizde yanlış anlaşılmalar yaşanabileceği gibi iş konusunda da bazı gerginlikler ve zemini olmayan konularla alakalı yersiz atışmalar yaşanabilir.

ASLAN
Bugünlerde hız gerektiren konularda dengeyi kaçırmamaya özen gösterin. Çok hızlı davranmaya çalışırsanız ufak tefek kazalara yol açabilirsiniz.

BAŞAK
Geçici ya da kısa vadeli seyahat planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gün. Sosyal olacağınız ancak arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ
Gün içerisinde önemli şeyleri dikkatinizi vererek yapın. Gerek arkadaşlarınızı gerekse partnerinizi bu süreçte yanlış anlayabilirsiniz.

AKREP
İletişimsel konularda dikkatli adım atmanız gereken bir gündesiniz.
Bu durum sizi demoralize ederek işinizi sorgulamanıza neden olabilir.

YAY
Yarım kalan işlerinizi tamamlamak, eksiklerinizi görmek ve öz eleştiri yapmak için uygun bir gün. Bitmesi gerekenleri bitirin ve yeni bir sayfa açmaya başlayın.

OĞLAK
Bugünlerde kurumsal iş tekliflerini değerlendirmek için uygun bir gün olmayabilir. Bazı yazım hataları mail aksaklıkları olabilir. Dikkatli olmalısınız.

KOVA
Bugün ufak bir dinlenme süreci olabilir sizler için. Pratikliğinizi sergilemeyi ilerleyen günlere bırakabilir ve yavaş adımlarla ilerleyebilirsiniz.

BALIK
Yeni bir projeyi değerlendirmek yerine mevcut işinizi geliştirmek için uygun bir gün. Zaman içerisinde karşınıza geçmişte görmediğiniz fırsatlar çıkabilir.

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