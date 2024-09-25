Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Olumsuz durumları pratik zekanızla uzaklaştırmayı bildiğiniz için herhangi bir açıdan sorun teşkil edecek durum yaşamayacaksınız.
BOĞA
Bugünlerde ufak tefek kozmetik alışverişleri yapmak ya da kendinize bakım yaptırmak için de uygun bir gün.
Rutinlerinizden dışarı çıkmayın.
İKİZLER
Öğrenci olan, sınava ya da mülakata girecek olan İkizler testlerde kaydırma yapmamaya veya soruları doğru okuduğunuzdan emin olmaya dikkat edin.
YENGEÇ
Günün büyük bir çoğunluğunu angarya işleri tamamlayarak geçirseniz de akşam saatlerinde biten işlerinizi gördüğünüzde rahatlayabilirsiniz.
ASLAN
Hayatın temposunda böyle durumlar normaldir, kendinize yüklenmeyin. Günü neşe, keyif ve size haz veren şeyleri yaparak geçirmeye çalışın.
BAŞAK
Bu dönemde yavaşlamayı öğrenebilirsiniz.
Kendinizi bugünlerde mesleki konularda çok istikrarlı hissedemeyebilirsiniz.
TERAZİ
Hayatla alış verişinizde merak ettiğiniz ve size iyi gelmeyen noktaları düşünmek ve daha derin kararlar almak için uygun bir gündesiniz.
AKREP
Taşınamaz pahalı bir şey almak niyetindeyseniz ilerleyen günlere bırakabilirsiniz.
Mesleki konularda etrafınızdaki atışmaların ortasında kalmamaya çalışın.
YAY
Günü sakin ve kontrollü geçirmeniz önemli olacaktır.
Karamsar olduğunuz bazı konularda ilham alabilir ya da başkalarının desteğini görerek umutlanabilirsiniz.
OĞLAK
İkili ilişkilerde tüm dizginleri vermek ilerleyen günlerde hayatınızdaki günlerin kaybına neden olabilir.
Almak kadar bırakmanın da önemli olduğu bir süreç olacak.
KOVA
Bırakmaya ne kadar hevesli ve bırakmakla ne kadar barışık iseniz almak noktasında da o derece bereketli ve başarılı yeni gelişmeler hayatınıza akacaktır.
BALIK
Partnerinizle olan ilişkinizde beğenmediğiniz noktalar bağlamında konuşmayı ertelememeniz gereken bir gündesiniz.