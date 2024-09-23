Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İş ve ortaklık kurma niyeti içerisinde olduğunuz noktalarda dikkatli olmalı ve süreci zihninizde yeterince iyi değerlendirmelisiniz.

BOĞA

Beklediğiniz terfi ya da iyi haber zamanında gelmeyebilir ancak yine de sabırlı olun ve eğer yeterince çalışıp sabrederseniz istediğinizin gerçekleşeceğini bilin.

İKİZLER

Partnerinizle aranızdaki ilişki iyi gittikçe farkında olmadan işinizle alakanızı azaltabilirsiniz. Günü planlı geçirmelisiniz.

YENGEÇ

İş yerinizdeki sürüncemede kalan işler ya da almadığınız sağlık randevularınızı alarak işlerinizi ve yapmanız gerekenleri bitirebilirsiniz.

ASLAN

Duygusal açıdan karanlık duygular sizi gölgeleyebilir ve titreşiminiz düşebilir.

Kendinizi iyi hissedecek müzik dinleyebilir odanıza değerli taş ekleyerek tazelenebilirsiniz.

BAŞAK

İş kurmak ve ortaklık geliştirme noktalarında yaşanabilecek problemler kişilerle aranızdaki dostluk ilişkisini de zedeleyebilir.

TERAZİ

Bugünlerde yarım kalan işlerinizi desteklerle tamamlayabilirsiniz.

Ufak adımlarda başarılı ve motive olacağınız bir gündesiniz.

AKREP

Kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmemenize ya da sekteye uğramanıza neden olabilir. Günün büyük bir kısmını düşünceli geçirseniz de mutlu olacaksınız.

YAY

Hayatınızı düzene sokmak, planladığınız ancak bir türlü harekete geçmediğiniz konularda ufak da olsa bir adım atmak için oldukça uygun bir gün.

OĞLAK

Gününüz sakin geçecek olsa da akşam saatlerine doğru aile bireyleri ile tartışma ihtimalini göz önünde bulundurun ve sakinliğinizi koruyun.

KOVA

Su aralar kariyer konusunda almanız gereken ciddi kararları ilerleyen günlere bırakabilirsiniz. Çalışma başarı getirecektir.

BALIK

İş ve ilişki konularını birbirinden ayırmanız gereken bir gündesiniz. Sıkıntılı hal ve durumunuz iş verenlerinizin hoşuna gitmeyebilir.