PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 23 Eylül günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 23 Eylül 2024

23 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
İş ve ortaklık kurma niyeti içerisinde olduğunuz noktalarda dikkatli olmalı ve süreci zihninizde yeterince iyi değerlendirmelisiniz.

BOĞA
Beklediğiniz terfi ya da iyi haber zamanında gelmeyebilir ancak yine de sabırlı olun ve eğer yeterince çalışıp sabrederseniz istediğinizin gerçekleşeceğini bilin.

İKİZLER
Partnerinizle aranızdaki ilişki iyi gittikçe farkında olmadan işinizle alakanızı azaltabilirsiniz. Günü planlı geçirmelisiniz.

YENGEÇ
İş yerinizdeki sürüncemede kalan işler ya da almadığınız sağlık randevularınızı alarak işlerinizi ve yapmanız gerekenleri bitirebilirsiniz.

ASLAN
Duygusal açıdan karanlık duygular sizi gölgeleyebilir ve titreşiminiz düşebilir.
Kendinizi iyi hissedecek müzik dinleyebilir odanıza değerli taş ekleyerek tazelenebilirsiniz.

BAŞAK
İş kurmak ve ortaklık geliştirme noktalarında yaşanabilecek problemler kişilerle aranızdaki dostluk ilişkisini de zedeleyebilir.

TERAZİ
Bugünlerde yarım kalan işlerinizi desteklerle tamamlayabilirsiniz.
Ufak adımlarda başarılı ve motive olacağınız bir gündesiniz.

AKREP
Kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmemenize ya da sekteye uğramanıza neden olabilir. Günün büyük bir kısmını düşünceli geçirseniz de mutlu olacaksınız.

YAY
Hayatınızı düzene sokmak, planladığınız ancak bir türlü harekete geçmediğiniz konularda ufak da olsa bir adım atmak için oldukça uygun bir gün.

OĞLAK
Gününüz sakin geçecek olsa da akşam saatlerine doğru aile bireyleri ile tartışma ihtimalini göz önünde bulundurun ve sakinliğinizi koruyun.

KOVA
Su aralar kariyer konusunda almanız gereken ciddi kararları ilerleyen günlere bırakabilirsiniz. Çalışma başarı getirecektir.

BALIK
İş ve ilişki konularını birbirinden ayırmanız gereken bir gündesiniz. Sıkıntılı hal ve durumunuz iş verenlerinizin hoşuna gitmeyebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
22 Eylül günlük burç yorumları 22 Eylül 2024, Pazar 21 Eylül günlük burç yorumları 21 Eylül 2024, Cumartesi 20 Eylül günlük burç yorumları 20 Eylül 2024, Cuma 19 Eylül günlük burç yorumları 19 Eylül 2024, Perşembe
Kim Milyoner Olmak İster’de Süleyman Çakır’ın yanındayım dedi stüdyoyu kahkahaya boğdu!
"Süleyman Çakır'ın yanındayım" dedi stüdyoyu kahkahaya boğdu!
Arda Turan’ı sinirlendiren ‘derbi’ sorusu! İşte o anlar
Arda Turan’ı sinirlendiren ‘derbi’ sorusu! İşte o anlar
Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 2. fragmanı: Fatih Doğa’ya yardım edecek! Giray’ın gerçeği...
Kızılcık Şerbeti 69. bölüm 2. fragmanı!
Ebru Şallı’nın ödem attıran formülü! Tüm şişkinliği anında alıyor
Ebru Şallı'nın ödem attıran formülü! Tüm şişkinliği anında alıyor
Bahar 17. bölüm 2. fragman: Yeni bölümde Bahar’ın büyük sırrı...
Bahar 17. bölüm 2. fragman!
SON DAKİKA