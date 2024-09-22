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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 22 Eylül 2024

22 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde sosyal açıdan kendinizi üstün görebilirsiniz ve edindiğiniz bilgileri başkasını manipüle etmek için kullanmak isteyebilirsiniz.

BOĞA
Kendinizi mutsuz hissetmek yerine elinizde olanla yetinip bir şeyler yapmayı, yaratıcı olmayı ön gören bir dönemden geçmeniz gerektiğini hep hatırlayın.

İKİZLER
Bu fırsatları iyi değerlendirdiğiniz taktirde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.
İş problemlerini olduğundan büyük hale getirmemeniz gerekiyor.

YENGEÇ
Bugünlerde özellikle sizi kendisine rakip olarak gören ve başarılarınızı hazmedemeyen kişilerle uğraşmanız gerekebilir.

ASLAN
Bütçe, planlama ve finans konularında dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Maddi konularda kendinizi kısıtlanmış ya da şanssız hissedebilirsiniz.

BAŞAK
İtici tutumunuz fark edildiği taktirde dost kaybetmenize neden olabilir.
Dikkatli davranmanız sizler için çok daha hayırlı olacaktır.

TERAZİ
Duygusal olarak kendinizi tam ifade edemediğiniz, içinizden geçenleri söylemek istemediğiniz bir günde olabilirsiniz.

AKREP
İş yerinizde problemler yaşayabilirsiniz.
İşinizi yaparken kavgalardan kaçının.
Bilhassa iş verenlerinizin önünde tartışmanız için provake edilebilirsiniz.

YAY
Kariyerinizle ilgili olumlu adımlar atma fırsatı yakalayabilirsiniz.
Şikayet etmek elinizdeki güzel gelişmeleri de elinizden alabilir.

OĞLAK
Mümkün olduğunca toprak işleriyle ilgilenebilir, topraklanabilirsiniz.
Sakinliğinizi korumları ve işinize odaklanmalısınız.

KOVA
İyi niyetli olsanız da niyetinizin sual edildiğini hissedebilirsiniz.
Bunu hatırladığınız taktirde oldukça özgüvenli adımlar atabilirsiniz.

BALIK
Bağ, bahçe toprak işleriyle ilgilenmek negatif enerjinizi atmanıza yardımcı olabilir. Böylelikle daha huzurlu hissedebilir, rahatlayabilirsiniz.

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