Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde çevrenizde birleştirici faktör oynayabilirsiniz.

Yaptığınız iyilikler ruhunuzun da iyi hissetmesine vesile oluyor.



BOĞA

İşle ilgili yaşanabilecek problemler hususunda dikkatli olmanız gerekmekte.

İş verenleriniz tarafından gelecek engellemeler stresli olmanıza neden olabilir.



İKİZLER

Bugünlerde işleriniz ve organize etmeniz gereken konularda hızlı olmak isteyebilir, planlarınızı vaktinde bitirmek isteyebilirsiniz.



YENGEÇ

Ruh haliniz her ne kadar hızlı olmaya elverişli olsa da bugünlerde yavaş hareket etmeye ve düşünerek adım atmaya özen göstermelisiniz.



ASLAN

Kendinizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz. İş ve kariyer için en doğru kararları aldığınıza emin olsanız da bugünlerde hayata geçiremeyebilirsiniz.



BAŞAK

Partner ailesi ile olan ilişkilerin gelişebileceği bir gündesiniz.

Onları yemeğe davet etmek ya da ilişkileri yakınlaştırmak için farklı planlamalar yapmak için uygun bir gün.



TERAZİ

Sosyal olarak kendinizi en iyi şekilde ifade edeceğiniz bir günde olsanız da ani girişimlerden kaçınmalısınız, beklediğiniz sonuç gelmeyebilir.



AKREP

Bazı kişilere tamamlanmamış projelerinizi anlatmamanızda fayda var. Bu süreçte sizden beklenen nezaketinizi korumanız.



YAY

Planladığınız zamanda işleriniz bitmeyebilir ya da üstüne yapmanız gereken yeni şeyler eklenebilir. Ani kazalar ve ufak problemler baş gösterebilir.



OĞLAK

Pratiklerinizi arttırmak ve herhangi bir alanda uzmanlaşmak için çaba gösterebilirsiniz.

Sosyal ilişkilerinizin geliştiği ve sevdiklerinizin de sizi sevdiğini hissedebilirsiniz.



KOVA

Partnerinizin duygusal olarak sizi tamamladığına inanabilirsiniz ve onu mutlu etmek isteyebilirsiniz.

İlişkilerde inanmak ve güvenmek temel taşlardır.



BALIK

Bugünlerde kişisel yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz ve nitelikleriniz ön plana çıkabilir ancak planlama yapmak hususunda acele etmemenizde fayda var.