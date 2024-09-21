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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 21 Eylül 2024

21 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde çevrenizde birleştirici faktör oynayabilirsiniz.
Yaptığınız iyilikler ruhunuzun da iyi hissetmesine vesile oluyor.

BOĞA
İşle ilgili yaşanabilecek problemler hususunda dikkatli olmanız gerekmekte.
İş verenleriniz tarafından gelecek engellemeler stresli olmanıza neden olabilir.

İKİZLER
Bugünlerde işleriniz ve organize etmeniz gereken konularda hızlı olmak isteyebilir, planlarınızı vaktinde bitirmek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ
Ruh haliniz her ne kadar hızlı olmaya elverişli olsa da bugünlerde yavaş hareket etmeye ve düşünerek adım atmaya özen göstermelisiniz.

ASLAN
Kendinizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebilirsiniz. İş ve kariyer için en doğru kararları aldığınıza emin olsanız da bugünlerde hayata geçiremeyebilirsiniz.

BAŞAK
Partner ailesi ile olan ilişkilerin gelişebileceği bir gündesiniz.
Onları yemeğe davet etmek ya da ilişkileri yakınlaştırmak için farklı planlamalar yapmak için uygun bir gün.

TERAZİ
Sosyal olarak kendinizi en iyi şekilde ifade edeceğiniz bir günde olsanız da ani girişimlerden kaçınmalısınız, beklediğiniz sonuç gelmeyebilir.

AKREP
Bazı kişilere tamamlanmamış projelerinizi anlatmamanızda fayda var. Bu süreçte sizden beklenen nezaketinizi korumanız.

YAY
Planladığınız zamanda işleriniz bitmeyebilir ya da üstüne yapmanız gereken yeni şeyler eklenebilir. Ani kazalar ve ufak problemler baş gösterebilir.

OĞLAK
Pratiklerinizi arttırmak ve herhangi bir alanda uzmanlaşmak için çaba gösterebilirsiniz.
Sosyal ilişkilerinizin geliştiği ve sevdiklerinizin de sizi sevdiğini hissedebilirsiniz.

KOVA
Partnerinizin duygusal olarak sizi tamamladığına inanabilirsiniz ve onu mutlu etmek isteyebilirsiniz.
İlişkilerde inanmak ve güvenmek temel taşlardır.

BALIK
Bugünlerde kişisel yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz ve nitelikleriniz ön plana çıkabilir ancak planlama yapmak hususunda acele etmemenizde fayda var.

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