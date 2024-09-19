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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 19 Eylül 2024

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19 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Dayanamadığınız bazı kişi ve konuların sizde yük yarattığını görerek bu konularda aktif bir çaba içerisine girip her şeyi tertemiz bir konuma getireceksiniz.

BOĞA
Bugünlerde İyi niyetinizin farkında olan kişiler sizlere benzer bir segmentte yaklaşarak daha da iyi hissetmenize neden olacak.

İKİZLER
Bugünlerde çevrenizi sorgulama moduna geçebilirsiniz.
Onların sizin hakkınızdaki fikirlerini ve düşüncelerini de merak edebilirsiniz.

YENGEÇ
Yapmak istediğiniz birkaç şey var. Bunların hepsinin üzerine yürüdüğünüzde hiçbirini yapamayacağınızın farkında olmalısınız.

ASLAN
Bugünlerde saf ve temiz yüreğiniz, iyi niyetiniz ortaya çıkabilir. Söylemek istediklerinizi açık yüreklilikle dile getireceğiniz bir gündesiniz.

BAŞAK
Bugünlerde bir hayli taktir edilebilirsiniz.
Yaptığınız güzel şeyler su yüzüne çıkarak taktir görmenize neden olabilir.

TERAZİ
Son zamanlarda sırlarınızı verdiğiniz kişiler sizlerin tavırlarını destekleseler de en nihayetinde kararınızı sezgileriniz ile verin.

AKREP
Yaşama sıfırdan başlamayı isteyebilirsiniz.
Huzurlu olacaksınız.
Aşk konusundaki bu pozitif enerjili haliniz iş ve diğer planlamalarınızda da etki edebilir.

YAY
Gününüzün olayı kesinlikle kendiniz için en doğru seçimleri yapabilmek olacaktır. Ayrıca zamanda sizleri kıskanan kişiler de olabilir.

OĞLAK
İletişimsel anlamda herkesle uyumlu olabilme fırsatı yakalayabileceksiniz.
Karakteristik olarak pozitif yönleriniz ortaya çıkabilir.

KOVA
Kariyer bağlamında başarılı olabilmek için daha konsantre olmanız gerekmekte.
İşlerinizi sıralı yapmak yeterli olacaktır.

BALIK
İş stresiniz de artabilir.
Bilgi alışverişi için uygun bir gün. Ayrıca dostluklarınıza da güven içerisinde yaklaşabileceğiniz bir gündesiniz.

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