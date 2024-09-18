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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 18 Eylül 2024

18 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
İma ya da saldırganlık özellikle iş yerinizdeki kişilerle yoğun problemler yaşamanıza neden olabilir. Sizler her ne kadar iyi niyetli olsanız da konuşmanızda fayda var.

BOĞA
Belli başlı konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz.
Kurduğunuz yanlış dostluk ya da ilişkiler bir takım pişmanlıklara girmenize neden olabilir.

İKİZLER
Sizlere bugünlerde başkaları hata yapabilir ya da günahınızı alabilirler.
İş yerinizde bir takım rahatsızlıklar hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Sesinizin çıktığı, kendinizi ifade ettiğiniz ve gelişime ayak uydurduğunuz bir gündesiniz. Hem aşk hem de iş konularında günün en şanslı burçlarından birisiniz.

ASLAN
Bugünlerde, geçtiğimiz günlerde düşen enerjinizi toparlamak için çaba göstermeyi tercih edebilirsiniz. Kendinizi ifade etmek için uygun bir gün.

BAŞAK
Son zamanlarda özellikle iş konusunda yaşadığınız problemler sizde kalma ya da gitme kararı alma hissi uyandırabilir.

TERAZİ
Bu aralar aşk planlamalarınızda olumlu sonuçlar alacağınız bir gündesiniz.
Ruhunuza mutlak olarak sakinlik ve sürecin geçeceğini bilmek iyi gelecek.

AKREP
Bugünlerde başkalarına olan yardımlarınız beklediğiniz gibi sonuçlanmayabilir ancak adaletinizi ruhunuzda taşımaya devam etmelisiniz.

YAY
Çevrenizdeki sizi seven, muhabbetinizi seven kişilerle görüşmek size daha iyi gelecek.
Geçmişi geçmişte bırakmak için uygun bir gün.

OĞLAK
Karşı cinse oldukça çekici geleceğiniz ve onlarla derin sohbetler yapabileceğiniz bugünlerde duygusal konularda sevildiğinizi görmek sizlere son derece iyi hissettirebilir.

KOVA
Kısmetinizin açıldığı ve kötü kimselerin sizden kendiliğinden uzaklaştığı bir gündesiniz.
Kariyeriniz için yeni kararlar almak isteyeceğiniz bir gün.

BALIK
Gün içerisinde geçmişi geride bırakma ve hayatınıza anlam katacak güzellikleri davet etme gücünü kendinizde bulabileceksiniz.

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