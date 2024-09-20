Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Güvencenin hayatınızda ön plana çıkabileceği bir gündesiniz. Maddi yatırımlarınızla alakalı dikkatli olmalısınız.
BOĞA
Bugünlerde her alanda tedbirli ve garantici bir haldesiniz. Hiçbir şeyin size sürpriz olmasını istemiyor ya da izin vermiyorsunuz.
İKİZLER
Son zamanlarda kendinizin özgürlük ilanını vermiş bir haliniz olabilir.
İlişkisel konularda bu denli özgürlük ihtiyacı problem çıkartabilir.
YENGEÇ
Ruhsal sağlık problemi olan Yengeç'lerin bu problemleri çözümlemeye başlamaları açısından uygun bir gün.
ASLAN
Stresinizi yönetmeyi iyi başarabilmeniz gereken bir gündesiniz.
Duygusal açıdan karmaşık konular tekrar gündeme gelebilir.
BAŞAK
Bugünlerde harcamada yanlışlıklar yapabilirsiniz.
Karşınıza çıkan kişiler bilhassa yanlış yatırım yapmanıza neden olabilirler.
TERAZİ
Tatil isteklerine yönelmek isteyebilirsiniz.
Dinlenmek istemenizde sakınca elbette yok.
Böyle hisler aklınıza geldiğinde dostlarınızdan yardım almaya meyil edebilirsiniz.
AKREP
Yaratıcı ve üretici halinizden yararlanmak isteyen kişiler sizleri demoralize ederek projelerinizi yok etmeye çalışabilirler.
YAY
Kendinizi endişeli hissedebilirsiniz.
Merkezde kalmalı ve dengeli olmayı istemelisiniz. Kariyer bağlamında bugünlerde hevessiz hissedebilirsiniz.
OĞLAK
Başkaları ile fikir paylaşımı içerisinde son derece hevesli olsanız da dostunuzu düşmanınızı iyi ayırt etmeniz gereken bir gündesiniz.
KOVA
Bu aralar maddiyatınızı korumak için dikkatli olun. Dostlarınız ödemeyecekleri borç parayı sizden isteyebilirler.
Uygun bir dille reddedin.
BALIK
İş yerinizde ve ruhsal planda asilik olarak adlandırılabilir.
Ancak yoğun derin düşünceler ve aşırı tedbir isteği panik atak gibi problemlere sebep olabilir.