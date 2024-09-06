PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 6 Eylül günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 6 Eylül 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

6 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Yazışma odaklı işlerinizin de başarılı olduğunu görerek rahatlayabilecek ve gün içerisinde sık sık gülme fırsatı yakalayabileceksiniz.

BOĞA
Çevrenizdeki kişilerin sizlerle olan etkileşimlerinin başarıyla ilerlediğini görmek sizleri epey rahatlatabilir. Planlamanızı iyi yapmalısınız.

İKİZLER
Bugünlerde duygusal açıdan partnerinizle anlaşma problemi çekebilir, anlaşmak için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızla alakalı olarak uzun zamandır istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir ayrıca hayattan beklentilerinizin de artabileceği bir gün.

ASLAN
Bilhassa kariyer bağlamında önünüzü açabilecek kişilerden olumlu yanıtlar aldığınızı görmek kuruntularınızı absorbe edebilir.

BAŞAK
Yurt dışı ya da şehir dışından gelecek bazı haberler ile keyfiniz yerine gelebilir. Böylelikle daha özgüvenli ve ilgili adımları işinizde atma fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal açıdan kendini iyi hissedeceğiniz ancak diğer günlere nazaran enerjinizin düşeceği durgun olacağını bir gündesiniz.

AKREP
Bugünlerde hediye almak ya da hediye vermek hususunda şanslı olabilirsiniz.
Duygusal açıdan kendinizi umutlu ve geleceğe güvenli hissedebilirsiniz.

YAY
Duyduğunuz hemen her şeyi başkalarına söylememeye özen gösterin.
Bugünlerde asılsız haberler kulağınıza gelebilir.
Gergin bir gün olabilir.

OĞLAK
Stres ve baskıdan bilinçli olarak uzaklaşmayı seçmek size iyi gelecek olsa da çözmeniz gereken meselelerinizi de çözmek için zaman ayırmaya çalışın.

KOVA
Huzur arayışı içerisinde olacağınız ve dinginlik isteyeceğiniz bir gün. Etrafınızdaki seslere karşı daha toleranslı olmalısınız.

BALIK
Son zamanlarda olayları akışına bırakmayı tercih edebilir, ciddi problemlerinizi ilerleyen günlerde çözmeye niyet edebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
5 Eylül günlük burç yorumları 05 Eylül 2024, Perşembe 4 Eylül günlük burç yorumları 04 Eylül 2024, Çarşamba 3 Eylül günlük burç yorumları 03 Eylül 2024, Salı 2 Eylül günlük burç yorumları 02 Eylül 2024, Pazartesi
KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN Resmi İlandır
KAPIKULE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İpucu OVP’den! Memurlar ve emekliler Ocak’ta ne kadar zam alabilecek? En az 42 bin 855 TL
Memura en az 42 bin 855 TL
Boğaz’da yılın düğünü: Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya dünyaevine girdi!
Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğün klibi
San Marino tarihinde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı!
San Marino ilk kez kazandı
SON DAKİKA