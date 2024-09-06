Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Yazışma odaklı işlerinizin de başarılı olduğunu görerek rahatlayabilecek ve gün içerisinde sık sık gülme fırsatı yakalayabileceksiniz.

BOĞA

Çevrenizdeki kişilerin sizlerle olan etkileşimlerinin başarıyla ilerlediğini görmek sizleri epey rahatlatabilir. Planlamanızı iyi yapmalısınız.

İKİZLER

Bugünlerde duygusal açıdan partnerinizle anlaşma problemi çekebilir, anlaşmak için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızla alakalı olarak uzun zamandır istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir ayrıca hayattan beklentilerinizin de artabileceği bir gün.

ASLAN

Bilhassa kariyer bağlamında önünüzü açabilecek kişilerden olumlu yanıtlar aldığınızı görmek kuruntularınızı absorbe edebilir.

BAŞAK

Yurt dışı ya da şehir dışından gelecek bazı haberler ile keyfiniz yerine gelebilir. Böylelikle daha özgüvenli ve ilgili adımları işinizde atma fırsatı yakalayabilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal açıdan kendini iyi hissedeceğiniz ancak diğer günlere nazaran enerjinizin düşeceği durgun olacağını bir gündesiniz.

AKREP

Bugünlerde hediye almak ya da hediye vermek hususunda şanslı olabilirsiniz.

Duygusal açıdan kendinizi umutlu ve geleceğe güvenli hissedebilirsiniz.

YAY

Duyduğunuz hemen her şeyi başkalarına söylememeye özen gösterin.

Bugünlerde asılsız haberler kulağınıza gelebilir.

Gergin bir gün olabilir.

OĞLAK

Stres ve baskıdan bilinçli olarak uzaklaşmayı seçmek size iyi gelecek olsa da çözmeniz gereken meselelerinizi de çözmek için zaman ayırmaya çalışın.

KOVA

Huzur arayışı içerisinde olacağınız ve dinginlik isteyeceğiniz bir gün. Etrafınızdaki seslere karşı daha toleranslı olmalısınız.

BALIK

Son zamanlarda olayları akışına bırakmayı tercih edebilir, ciddi problemlerinizi ilerleyen günlerde çözmeye niyet edebilirsiniz.