Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olacak olan güzel gelişmeler sizleri geleceğe dair motive edebilir. Mesleki konularda bir süre yavaşlayabilirsiniz.

BOĞA

Belli noktalarda kendinizi yorduğunuzu fark etmeyebilirsiniz.

Kendinizi dinlemeyi ve meditasyonu da ihmal etmeyin.

İKİZLER

Bugünlerde iş konularında planlama hataları yapabilirsiniz.

Özellikle bir yerlere yetişmek hususunda başarılı olamayabilirsiniz.

YENGEÇ

Kalpten istediğiniz bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin.

ASLAN

Son günlerde okuma, araştırma ve öğrenme isteğiniz artacağı için kendinizi daha çok bilgi deryası içerisinde bulabilir.

Sağlık sorununuz olabilir.

BAŞAK

Bir şeyi ısrarla isteme hali başarılı sonuç doğurmayacaktır bu yüzden isteyip çekilmek ve süreci takip etmek sizler açısından önemli olmalı.

TERAZİ

Son zamanlarda Sanatsal ya da yaratıcılık gerektiren konularla alakalı yapmak istediğiniz şeyler olduğunda güzel sonuçlar alabilirsiniz.

AKREP

Sakince düşünüp kararlı planlama yapabilmek için zaman harcamanız gerektiği. Her şeye yetişmeye çalışmak başarısızlığa neden olabilir.

YAY

Hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atacağınız her türlü adımın hızlı sonuçlarla karşılaşabilir daha büyük adımları tasarlayabilir ya da atabilirsiniz.

OĞLAK

Özellikle son zamanlarda ailenizle bazı anlaşmazlıklar çıksa bile anlayışlı olmanız hemen sevgi ve ilgiyi üzerinize çekecektir.

Sabır en büyük kazancınız.

KOVA

Bugünlerde bilhassa göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Bazı istekleriniz konusunda inatçı yer yer obsesif tavıra bürünebilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde çevrenizdeki insanların niyetlerini takip etmeli ve dikkat etmelisiniz.

Kendinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz.