Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sosyal olarak kendinizi çok güvende ve özgüvenli hissederek etrafınıza ışık saçabilirsiniz. Aşk konusunda beklediğiniz haberler gelebilir.

BOĞA

Son zamanlarda gezme ve yeni şeyler keşfetmek konusunda yapacağınız açılım ya da planların başarı ile sonuçlanacağı bir gündesiniz.

İKİZLER

Sosyal konularda arkadaşlarınızla vakit geçirmeyi tercih edebilir ancak bu süreci üçüncü şahısları araştırma odaklı kullanmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk konusunda bilhassa bekar olan Yengeç'ler kısmetlerine şans verebilirler.

Aşk özellikle de sevilme potansiyeliniz oldukça yüksek.

ASLAN

Bugünlerde hediye alabilir ve hem maddi hem manevi açıdan olan konularda değer ve değerli hissedebilirsiniz.

Enerjiniz artabilir.

BAŞAK

Kariyer konularında eski azminizi bugünlerde yakalayamamak sizi biraz tedirgin edebilir. Ancak dengeyi kurabilmek önemli olacaktır.

TERAZİ

Sevilme hissinin tadını çıkartabileceğiniz durum ve şartlar hayatınızda oluşacak.

Kariyer konusunda isteksizlik yaşayarak kendinizden emin olamayabilirsiniz.

AKREP

Sevgi konularında oldukça mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz. Tedirgin adımlar atmak yerine hazır olana kadar beklemenizde fayda var.

YAY

Bugünlerde stalk ya da ihtiyacınız olan bilgileri toplamak hususunda yapacağınız açılımlar beklediğinizden daha hızlı başarıya ulaşabilir.

OĞLAK

Karşıt burcunuzdaki Mars, insanlarla birebir düzeyde başa çıkma konusunda sizi oldukça acımasız yapabilir. Bu, sahip olunması yararlı bir özelliktir ancak bunun uğruna acımasız olmayın.

KOVA

Bazı maddi isteklerinizin size hızlı ulaşması keyfinizi yerine getirebilir. Kariyer konusunda da şanslı bir gün geçirebilirsiniz.

BALIK

Bu aralar aşk konusunda ilişkinizi yürütmek için çaba göstermek yerine bireyselliğinizi ön plana çıkartmayı tercih edebilirsiniz.