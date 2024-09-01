Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Mesleki konularda etrafınızdakilerin yorumlarına fazla hassasiyet gösterme potansiyeliniz var.

Gün içerisinde düşünce biçiminize mutlak dikkat etmelisiniz.

BOĞA

Çevrenizden aldığınız destek size duygusal konularda düşünce biçiminize bağlı olarak aşırı hassasiyet ya da aşırı mutluluk getirebilir.

İKİZLER

Verdiğiniz sözleri tuttuğunuz ve başkalarıyla çok fazla haşır neşir olmadığınız bugünlerde iç potansiyel ve başarılarınızı ortaya çıkartmaya yönelik olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda oluşacak konularla alakalı mesuliyet almaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. Bu hal yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir.

ASLAN

Bugünlerde isteklerinizin daha hızlı realiteye geldiğini görerek şaşırabilirsiniz.

İyi düşünmeniz, iyi olması konusunda önünüzü açacaktır.

BAŞAK

Son zamanlarda kendi işinize odaklanmalı ve başkalarının ne dediğinizi haddinden fazla umursamamalısınız.

TERAZİ

Aşk hayatınızda dengeyi kurmanızda fayda var. Bu aralar toplu taşıma ya da kalabalığın olduğu yerlerde bulunmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.

AKREP

Zarafet ve güzelliğinizle ilgi odağı olabileceğiniz bir gündesiniz. Gün içerisinde sizi dedikodu ortamlarına almak isteyebilirler, uzak durmaya çalışın.

YAY

Özellikle çocukluk meseleleri gündeme gelerek sizi daha verimli bir gelecek için geçmiş ile sağlıklı köprüler kurmaya davet edebilir.

OĞLAK

Yalnızlığın iyi geleceği ve daha huzurlu hissettirebileceği bir gündesiniz. Partnerinizden gelecek kıskançlık krizleri sizi rahatsız ederse sert tepki verebilirsiniz.

KOVA

Ortaya iyi bir iş koymak asıl hedefiniz olduğunda ve bunu başarabildiğinizde herkes zaten bunu görerek sükunet bulacaktır.

BALIK

Topluluk içerisinde insanların farklı ve bazı rahatsız edici davranışlarına uyum sağlayamayabilir ve tutarlı bir şekilde kalamayabilirsiniz.