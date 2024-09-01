Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Mesleki konularda etrafınızdakilerin yorumlarına fazla hassasiyet gösterme potansiyeliniz var.
Gün içerisinde düşünce biçiminize mutlak dikkat etmelisiniz.
BOĞA
Çevrenizden aldığınız destek size duygusal konularda düşünce biçiminize bağlı olarak aşırı hassasiyet ya da aşırı mutluluk getirebilir.
İKİZLER
Verdiğiniz sözleri tuttuğunuz ve başkalarıyla çok fazla haşır neşir olmadığınız bugünlerde iç potansiyel ve başarılarınızı ortaya çıkartmaya yönelik olabilirsiniz.
YENGEÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda oluşacak konularla alakalı mesuliyet almaktan kaçınmak isteyebilirsiniz. Bu hal yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir.
ASLAN
Bugünlerde isteklerinizin daha hızlı realiteye geldiğini görerek şaşırabilirsiniz.
İyi düşünmeniz, iyi olması konusunda önünüzü açacaktır.
BAŞAK
Son zamanlarda kendi işinize odaklanmalı ve başkalarının ne dediğinizi haddinden fazla umursamamalısınız.
TERAZİ
Aşk hayatınızda dengeyi kurmanızda fayda var. Bu aralar toplu taşıma ya da kalabalığın olduğu yerlerde bulunmaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.
AKREP
Zarafet ve güzelliğinizle ilgi odağı olabileceğiniz bir gündesiniz. Gün içerisinde sizi dedikodu ortamlarına almak isteyebilirler, uzak durmaya çalışın.
YAY
Özellikle çocukluk meseleleri gündeme gelerek sizi daha verimli bir gelecek için geçmiş ile sağlıklı köprüler kurmaya davet edebilir.
OĞLAK
Yalnızlığın iyi geleceği ve daha huzurlu hissettirebileceği bir gündesiniz. Partnerinizden gelecek kıskançlık krizleri sizi rahatsız ederse sert tepki verebilirsiniz.
KOVA
Ortaya iyi bir iş koymak asıl hedefiniz olduğunda ve bunu başarabildiğinizde herkes zaten bunu görerek sükunet bulacaktır.
BALIK
Topluluk içerisinde insanların farklı ve bazı rahatsız edici davranışlarına uyum sağlayamayabilir ve tutarlı bir şekilde kalamayabilirsiniz.