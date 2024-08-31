Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kariyer yapmaya başlamadan önce alanıza tamamen hakim olma isteği ön plana çıkabilir.

Duygusal açıdan sevilmek istediğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Duygusal açıdan kararlar alabilirsiniz.

Zorlandığınız noktalarda dualar ve sevdiklerinizin desteği size yardımcı olacaktır ve rahatlatacaktır.

İKİZLER

Şansınız açık olsa da enerjisine ulaşmanızın zor olacağı bir gün olabilir. Aile ve arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

YENGEÇ

Kariyer konusunda karşınıza çıkan bazı engeller ilerlemeniz hususunda engel teşkil etse de tecrübe edinip hedefinize yürümekten vazgeçmemelisiniz.

ASLAN

Evinize yeniliği davet etmek isteyebilirsiniz.

Ev veya ofis ortamınızda temizlik ve arınma çalışmaları gerçekleştirmek için uygun bir gün.

BAŞAK

Kararlı olduğunuz taktirde mesleki konularda uzmanlık geliştirebilirsiniz.

Partnerinizden ilgi bekleyişinizi meşrulaştırabilirsiniz.

TERAZİ

Kendinizi daha anlayışlı, sakin ve dingin hissedebilirsiniz.

Kariyer bağlamında önünüz açılırken bilhassa ilişkisel konularda problem yaşayabilirsiniz.

AKREP

Manevi konularda mutlu hissetseniz de maddi konularda motivasyonunuzu bir miktar eksik bulabilirsiniz. Bu süreç geçici olacak.

YAY

Sosyallik odaklı geçireceğiniz bugünde sevdiklerinizden gelen çözümler size destek olabilir, bilmediklerinizi öğrenme hususunda hevesli olabilirsiniz.

OĞLAK

Geçmiş konulara takılı kalmak ve olayların kötü versiyonlarını gözünüzün önünde canlandırmak bugün vazgeçemediğiniz huyunuz olabilir.

KOVA

Son zamanlarda olaylara bakış açınızı tarafsız tutabilme potansiyeliniz etrafınıza daha çok kişinin çekilmesine neden olabilir.

BALIK

Bugünlerde maddi olarak potansiyelinizi tamamen açabilmek için bolluk bilincinde kalmayı istikrarlı bir hale getirmelisiniz.