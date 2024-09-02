Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi daha olgun ve bütünsel bir çerçevede görebileceksiniz.

Şansınızın açık olacağı bugünlerde problem gibi görünen konularında çözümün bulunabileceğini göreceksiniz.

BOĞA

Bugün harekete geçmektense geleceğinizi tasarlamak ve planlama yapmak için uygun bir gün olacak. Karlı bir iş planı aklınıza gelebilir.

İKİZLER

Bugünlerde istikrar konusunda problem yaşayabilirsiniz. Kendinizi bir işe adapte ederken onun disiplin gerektirdiğini ve süreç olduğunu mutlaka aklınızda bulundurun.

YENGEÇ

Son zamanlarda kalbinizden geçecek niyetleri gerçekleştirmek için kendinize zaman tanıyın ve dinlenerek eğlenin, sonrasında öğrenin. Gezin keşfedin.

ASLAN

Kalbinizden geçen bazı işler için somut planlama yapmak ve realistik olmak önemli olacak, sizi bu hedefe götürecek. Kendinizi ifade edeceğiniz bir pozisyon yakalayabilirsiniz.

BAŞAK

Hayatınıza huzur getirmek için gerekli düzenlemeleri yapma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bu hem aşk hem arkadaşlık hem diğer ilişkilerinizi kurtarma fırsatı verecek.

TERAZİ

Karakteristik olarak dobra ve adil olsanız da bunu nezaketle kombinlemeniz aşk ilişkinizde iyi gelecektir.

Olaylara bütünsel bir bakış açısı ile yaklaşın.

AKREP

Tatil gerçekten size iyi gelecek ve kendinizi verimli hissedeceksiniz.

Sonuca değil sürecin vereceği zevke odaklanmak sizi hayatta gerçekten başarılı yapar.

YAY

Bugünlerde maddiyatla alakalı olarak artıya geçtiğiniz bir zamandasınız. Aşk hayatınızla alakalı deneyimleri hayatınıza çekeceğiniz bir evredesiniz.

OĞLAK

Elinize yüklü miktarda para geçebilir, tazminat davalarınız sonuçlanabilir, yeni bir iş kurabilir ya da yeni gelir kapılarını keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde yeni bir partnerle tanışmak, onunla mutlu ve heyecan verici yeni deneyimler yaşamak için oldukça uygun bir gün.

Mutluluk oldukça yakınınızda.

BALIK

İşinizde çok fazla detaylarla haşır neşir olmamanızda fayda var. Bunun yerine lider özelliklerinizi ön plana çıkartarak hedeflerinizi ortaya koyun, bu üstlerinizin de hoşuna gidecektir.