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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 29 Ağustos 2024

HABERİ
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29 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi sıkıcı gelen konuların içerisinde bulabilirsiniz ancak bu gelişim ilerleyen günlerde işinize yarayacak bu yüzden gelen zorluklara kapınızı açmalısınız.

BOĞA
Kendinizi daha özgüvenli hissettiğiniz ve çevrenize de ışık saçtığınız bir gün olacak. Bir çok potansiyelinizi bu günlerde keşfedebilirsiniz.

İKİZLER
Önümüzdeki birkaç gün hayatınızda belirgin bir aksiyon ya da yenilik olmayabilir, bu süreci tatille veya dinlenerek geçirebilirsiniz.

YENGEÇ
Kusursuz giden bir ilişki sürecine girebilirsiniz ancak ilişkinize odaklanırken mesleki konularda önemli noktaları fark etmeden gözden kaçırabilirsiniz.

ASLAN
Kendinizi rahat hissettiğiniz alanlarda aksiyon alabilirsiniz. Maddi anlamda girdiğiniz kısa süreli darlık bugünlerde biterek sizi rahatlatabilir.

BAŞAK
Bugünlerde bilmediğiniz konularda yeni şeyler öğrenmeniz için evren limitlerinizi zorlayabilir.
Algılarınızı açıp yoğunlaşın.

TERAZİ
Duygusal olarak kendinizi isteklerinize karşılık bulamamış hissetseniz de gün ortasında alacağınız haberler içinizi ferahlatabilir.

AKREP
Özellikle mali konularda gelir gider hesabınızı iyi yapmalı ve sizi zora sokacak harcamalara girmeden ihtiyaçlarınızı karşılamalısınız.

YAY
Zorlukların üstesinden geldiğiniz ve düzlüğe çıktığınız bir dönemdesiniz.
Mümkünse orta seviyede egzersizi ihmal etmemeye çalışın.

OĞLAK
Mesleki konularda sorumluluk almaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ve yapabilirliklerinizi kanıtlamaya çalışma odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

KOVA
Kariyerinizle alakalı önemli kararları tek başınıza almaktan çekinebilir, sizden daha tecrübeli kişilerden yardım isteyebilirsiniz.

BALIK
Bu aralar gün ortasında fazla sorumluluk almamaya özen gösterin bir süre sonra bunalmış hissedebilirsiniz.

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