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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 28 Ağustos 2024

28 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Aynı anda bir çok işi halledebilecek pratik zekalı halinizin enerjisi yükselmiş olsa da bir konuda odaklanmak ya da uzmanlaşmak için uygun bir gün değil.

BOĞA
Profesyonel olduğunuzu hissettiğiniz konularda kontrollü ve özgüvenli bir şekilde yeteneklerinizi ortaya çıkartabilirsiniz.

İKİZLER
Sağlık veya estetik alanında karar vermek ya da aksiyon almak için uygun bir gün. Maddi konularda gelir gider dengenizi iyi kurmanız gerekmekte.

YENGEÇ
Bugünlerde duygusal konularda özellikle aile meselelerinde kendinizi çok fazla ön plana atmak istemeyebilirsiniz.

ASLAN
Aşk hayatınızda yaşanacak olumlu gelişmeler hayatınıza canlılık katabilir.
Sosyal olmak isteyeceğiniz ve çevrenizle iç içe olacağınız bir gün.

BAŞAK
Bugünlerde yarım kalan işlerinizi halletmeli ve seminer eğitim gibi konulardan mümkün olduğunca uzak kalmalısınız.

TERAZİ
Son zamanlarda başkaları ile iletişim kurarken mümkün olduğunca güler yüzlü ve olumlu bir tutum sergilemeye çalışın.
Başarı kaçınılmaz olacak.

AKREP
Hayatınızın belli alanlarında kaybetmeyi öğreneceğiniz bir gün olabilir, aşırı risk almaktan kaçının. Gerginlikten uzak durun.

YAY
Bu aralar aşk hayatınızda güzel gelişmeler olacak.
Mesleki konularda ise dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Biraz dikkatli olmanız gerekmekte.

OĞLAK
Aşk hayatınızda daha realistik kararlar alabilirsiniz.
Partnerinizi potansiyeli dışına çıkmaya zorlamak yerine olduğu gibi kabul edebilirsiniz.

KOVA
Geride durmak ve gözlemci noktasında olmak size daha iyi gelebilir. İçsel planda alacağınız olumlu kararlar hayatınızı etkiler nitelikte olabilir.

BALIK
Hayatınıza bir takım yenilikleri almak için çaba göstermeniz gerekmekte. Özellikle işinizde olumlu bir tutumda olmanız herkesle aranızdaki bağı güçlendirebilir.

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