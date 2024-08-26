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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 26 Ağustos 2024

26 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar ailenizle geçireceğiniz vakit size iyi gelebilir evde oturmak istemeyebilirsiniz.
Planladığınız etkinlikler için oldukça uygun bir gün.

BOĞA
Kimsenin üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyecek kadar güçlü durabileceksiniz.
Kariyer hayatınızda oldukça mutlu olacağınız bir süreçtesiniz.

İKİZLER
Tarzınızın ortaya çıktığı bir gün geçirebilirsiniz.
İş konusunda dengeyi tutturmaya ve baskın olmamaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ
Değişime direnmediğiniz taktirde hayatınıza yenilikleri almanız kolaylaşacak. Kariyer alanında başarısız olduğunuz noktalardan ders çıkartın.

ASLAN
Kendinizi duygusal olarak kararlı hissedebileceğiniz kadar güçlü de hissedebileceksiniz.
Çizginizi belirtmeniz tarzınızı oturtacaktır.

BAŞAK
Enerjiniz kısa süreli olarak düşse bile akşam saatlerine doğru toparlanabilirsiniz.
Sosyal etkinliklere tarzınızı katarak kaliteli zaman geçirebileceksiniz.

TERAZİ
Bu da ilişkisel konularda problem yaşatabilir. Kariyer konusunda her işi başarabilecek gücünüz olsa da kendinizi çok zorlamamalısınız.

AKREP
Özellikle iletişim hatalarına karşı dikkatli olmalı ve yanlış iletişim kurduğunuz noktaları sorgulamalısınız.
Tecrübe önemli.

YAY
Adalet arayışınız her noktada ön plana çıkacak, hızlı karar almamak konunda aksiyon alın.
Duygusal konulara yönelmek istemeyeceksiniz.

OĞLAK
Alım satım gibi konularda şanslı olacağınız bir gündesiniz.
Kurumsal işte çalışan Oğlak'lar üstlerinin desteğini gördüklerini derinden hissedebilirler.

KOVA
Bugünlerde aşk hayatınızda paylaşımcı olmanız gereken bir dönemdesiniz.
Kendinizden ödün vermeyi çok istemeyeceksiniz.

BALIK
Son zamanlarda araç değiştirme ya da alma işlerinde indirim ya da kalite açısından güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.
Şanslı bir dönemdesiniz.

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