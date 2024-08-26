Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar ailenizle geçireceğiniz vakit size iyi gelebilir evde oturmak istemeyebilirsiniz.

Planladığınız etkinlikler için oldukça uygun bir gün.

BOĞA

Kimsenin üzerinizde baskı kurmasına izin vermeyecek kadar güçlü durabileceksiniz.

Kariyer hayatınızda oldukça mutlu olacağınız bir süreçtesiniz.

İKİZLER

Tarzınızın ortaya çıktığı bir gün geçirebilirsiniz.

İş konusunda dengeyi tutturmaya ve baskın olmamaya özen göstermelisiniz.

YENGEÇ

Değişime direnmediğiniz taktirde hayatınıza yenilikleri almanız kolaylaşacak. Kariyer alanında başarısız olduğunuz noktalardan ders çıkartın.

ASLAN

Kendinizi duygusal olarak kararlı hissedebileceğiniz kadar güçlü de hissedebileceksiniz.

Çizginizi belirtmeniz tarzınızı oturtacaktır.

BAŞAK

Enerjiniz kısa süreli olarak düşse bile akşam saatlerine doğru toparlanabilirsiniz.

Sosyal etkinliklere tarzınızı katarak kaliteli zaman geçirebileceksiniz.

TERAZİ

Bu da ilişkisel konularda problem yaşatabilir. Kariyer konusunda her işi başarabilecek gücünüz olsa da kendinizi çok zorlamamalısınız.

AKREP

Özellikle iletişim hatalarına karşı dikkatli olmalı ve yanlış iletişim kurduğunuz noktaları sorgulamalısınız.

Tecrübe önemli.

YAY

Adalet arayışınız her noktada ön plana çıkacak, hızlı karar almamak konunda aksiyon alın.

Duygusal konulara yönelmek istemeyeceksiniz.

OĞLAK

Alım satım gibi konularda şanslı olacağınız bir gündesiniz.

Kurumsal işte çalışan Oğlak'lar üstlerinin desteğini gördüklerini derinden hissedebilirler.

KOVA

Bugünlerde aşk hayatınızda paylaşımcı olmanız gereken bir dönemdesiniz.

Kendinizden ödün vermeyi çok istemeyeceksiniz.

BALIK

Son zamanlarda araç değiştirme ya da alma işlerinde indirim ya da kalite açısından güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Şanslı bir dönemdesiniz.