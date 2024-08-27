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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 27 Ağustos 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

27 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar alışveriş yapmak, ihtiyaçlarınızı gidermek, kişisel bakımınıza özen göstermek için bulabileceğiniz uygun bir gün.

BOĞA
Her konuda seçeneklerin fazla olması rota belirlemeniz hususunda kafa karıştırıcı olabilir.
Kararsızlık yaşayabileceğiniz bereketli bir gündesiniz.

İKİZLER
Son zamanlarda Kariyer hırslarından uzak günü keyif alarak tamamlamak için elinizden geleni yapmayı tercih edebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde duygusal gel gitler yaşayabileceğiniz ve duygularınızın yoğunlaşabileceği bugünlerde alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz.

ASLAN
Bilhassa eğitim konularında uzmanlık alanı ya da kurum seçmek konusunda zorlanabilirsiniz. Sezgilerinizi dikkate alın.

BAŞAK
Kaliteli seçimler yapacağınız, günü verimli ve harcama dengenizi sağlayabileceğiniz size mutluluk veren ve pozitif hissettiren keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ
İletişimde olmaktan çekindiğiniz veya kaçtığınız bazı kişiler tekrar hayatınıza girerek size gergin hissettirebilirler. Sakince sürecin geçişini bekleyebilirsiniz.

AKREP
Özellikle bir süredir söylemek istediğiniz ancak sessiz kaldığınız konularda spontane ve şaşırtıcı aksiyonlar alabilirsiniz, kendinizi bile şaşırtacaksınız.

YAY
Arkadaşlarınızla veya sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca bilakis aşk konularında şanslı ve ne istediğinizi bileceğiniz bir günde olacaksınız.

OĞLAK
Son zamanlarda sosyal çevre hususunda yapıcı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Var olan arkadaşlarınız da sizden çok ilgi bekleyebilir.

KOVA
Bir süredir kendinizi içinize kapanık hissediyordunuz ancak bugün hiç çekinmeden yeni çevrelere girebilecek ve yeni arkadaşlıklar edinebileceksiniz.

BALIK
İletişim yeteneklerinizin ön plana çıktığı, kendinizi ifade ettiğiniz bir gün olacak. Harcamalarınızda abartılı olabilirsiniz.

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