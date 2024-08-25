SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 25 Ağustos günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 25 Ağustos 2024

25 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Alışveriş yapmak ve ihtiyaçlarınızı tamamlamak için uygun bir gündesiniz ve isteklerinizi gerçekleştirecek motivasyonunuz da mevcut.

BOĞA
Aşk konusunda yüksek enerjiniz hemen dikkat çekeceksiniz.
Enerjinizi düşüren kişi ve konuları kendinizden hızlıca uzaklaştırabileceksiniz.

İKİZLER
Bu aralar zamanlama hatası yapmaktan kaçındığınız taktirde halletmeniz gereken her işinizi kolaylıkla halledebileceksiniz.

YENGEÇ
İlişkilerinizde beklentinizi tam olarak karşılayamayacak koşullar gelişebilir.
Bu noktalardan sizin bakış açınız ve zekanız büyük önem kazanabilir.

ASLAN
Nazik ve ikna edici bir ses tonu ile bilhassa işinizde başarılı olabilecek ve üstlerinize istediklerinizi kolayca yaptırabileceksiniz.

BAŞAK
Karakteristik olarak size uyum sağlayamayacak kişileri hayatınıza çekebilirsiniz.
Kariyer odaklı konular ön plana çıkarken manevi konulara geç kalabilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde sosyal yaşamınızı ilgilendirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. İsteklerinizi daha belirgin dile getirmeniz gerekebilir.

AKREP
İşinizde aldığınız kararlar konusunda geri adım atmanız gerekebilir.
Böylelikle esnek tutumunuz size başarı getirebilir.

YAY
Arkadaşlarınız arasında olacak durumlara dahil olmanız gerekebilir.
Ortadaki her olayı idare eden kişi konumuna gelebilirsiniz.

OĞLAK
Tutumunuzu değiştirmeniz gereken olaylarda aksiyon almaktan çekinmeyin. Olayları daha esnek bir gözle görmeye ihtiyacınız olabilir.

KOVA
Bu aralar duygusal konularda hassasiyet gösterebileceğiniz ve hemen ikna olabileceğiniz bir gündesiniz.
Sevgi ön planda olacak.

BALIK
Maddi konularda başarılı olmanız ve özel hayatınızda ise zarafetinizle ön plana çıkmanız mümkün.
Bu manipülatif halinizi uzun süre kullanmamaya çalışın.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
24 Ağustos günlük burç yorumları 24 Ağustos 2024, Cumartesi 23 Ağustos günlük burç yorumları 23 Ağustos 2024, Cuma 22 Ağustos günlük burç yorumları 22 Ağustos 2024, Perşembe 21 Ağustos günlük burç yorumları 21 Ağustos 2024, Çarşamba
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül 5 milyon TL’ye ramak kalmıştı! Usain Bolt sorusunda şok hamle! Yarışmacının hayat hikayesi yürekleri dağladı!
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon TL'ye ramak kalmıştı!
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül 5 milyon TL’ye ramak kalmıştı! Usain Bolt sorusunda şok hamle! Yarışmacının hayat hikayesi yürekleri dağladı!
Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon TL'ye ramak kalmıştı!
Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum vefat etti! Acı haberi Ümit Özat duyurdu
Christoph Daum hayatını kaybetti
CHP’li Beşikçioğlu’ndan akılalmaz açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
CHP'li Beşikçioğlu'ndan akla ziyan açıklama! Çocuğu ısıran sokak köpeği aynı yere bırakılacak
Kendine demokrat sahtekar Batı: 8 farklı suçtan yargılanacak! Telegram’ın kurucusu Pavel Durov Fransa’da gözaltına alındı
Pavel Durov Fransa'da gözaltına alındı
SON DAKİKA