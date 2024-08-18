Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Özellikle flört aşamasında olan ilişkilerinizde karar vermekte bir türlü muvaffak olamayabilirsiniz.
Bu süreçte kendinizi şanslı ve iyi hissedeceksiniz.
BOĞA
Mesleki konulardaki korkularınız sizi harekete geçirebilir.
Şansınız ve bereketinizin arttığı bugünlerde duygusal açıdan yoğun hissedeceksiniz.
İKİZLER
Sırlarınızı başkaları ile paylaşmamayı bilhassa unutmamalısınız.
Çevrenizdeki kişilerin sizinle çok fazla iletişim kurmak istediği bir evredesiniz.
YENGEÇ
Farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak sizi kültürel anlamda da yükseltecektir.
Mesleki alanlarda kendinizi kanıtlamayı başarabileceğiniz bir evredesiniz.
ASLAN
Yeniliği hayatınıza almak isteyeceğiniz ve bilinçli adımlar atacağınız bir dönemdesiniz.
Bugünlerde sözlü münakaşadan sakının.
BAŞAK
Kendinize karşı dürüst olmanız ve kendinizle yüzleşmeniz önemli olacak. İçsel rehberliğinize tamamen sırt çevirmemelisiniz.
TERAZİ
İsteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da doğru strateji kuramazsanız başarısız olma riskiniz olduğunu hatırlayın.
AKREP
Bugünlerde insanları dinlemek ve onları anlamaya çalışmak için çaba göstereceksiniz. Bu çaba ise hayatınıza olumlu bir dönüş sağlayacak.
YAY
Etrafınıza gülücükler saçsanız da pek enerjik hissetmeyebilirsiniz.
Bu iletişim ve yoğun görüşmeler içerisinde nazar gibi negatif enerjiler de barındırabilir.
OĞLAK
Bugünlerde atışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Sezgilerinize güvenin ve partnerinizin çok fazla üstüne giderek onu bunaltmamalısınız.
KOVA
Geriye bakmadan ne istediğinizi bilerek ilerlemeniz ve güçlü duruşunuz karşı cinsin size daha da bağlanmasına sebep olacak.
Seçici olun.
BALIK
Son zamanlarda eğer abartılı tepkiler gösterirseniz sonrasında partnerinizi kaybedebilir ve buna gerçekten üzülebilirsiniz.