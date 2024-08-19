Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Sağlıklı beslenmeye başlamak, spor programına yazılmak ya da herhangi bir konuda kendinizi geliştirmeye başlayabilirsiniz.
BOĞA
Hayatınızda enerjinizi düşüren ve size sıkıcı gelen konularda aksiyon alabilir ve yeniliğe adım atabilirsiniz.
İKİZLER
Bu aralar aşk hayatınızda daha kesin kararlar almak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz.
Bitişler ya da başlangıçlar için uygun bir gün.
YENGEÇ
Aile ve yakın arkadaş ilişkilerinde gerginlik olabilir ancak yeni ilişkilere girdiğiniz yeni ortamlarda kendinizi rahat hissedebilirsiniz.
ASLAN
Hayatınızın cesaretli bir evresinde olacağınız için çeşitli konularda fırsatlar getirebilirsiniz.
Olumlu düşünce ile cesaretinizi kombin etmeyi ihmal etmeyin.
BAŞAK
İçsel dünyanıza döndüğünüz ve kendinizi dinlemeyi tercih ettiğiniz bir gün geçirebilirsiniz.
Kendinize yatırım yaptığınız hal ve durumlar iyi gelecek.
TERAZİ
Kariyer isteyebilir ancak ek sorumluluklara hazır olmayabilirsiniz.
İyi düşünüp karat almalısınız.
Aşk hayatınızda partneriniz sevginizi hissedecek.
AKREP
Mesleki konularda kendinizi ve limitlerinizi keşfedeceğiniz potansiyeller oluşabilir. Bu keşifler konusunda kalp kırmadığınızdan emin olmaya çalışın.
YAY
Daha verimli bir gün geçirmek için kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda bulunarak diğer ortamlardan gelen teklifleri reddetmeye çalışın.
OĞLAK
Bugünlerde kendinizi güçlü ve şanslı hissedebilirsiniz. Her konuda isteklerinizin hızlı ve pratik bir biçimde gerçekleştiğini göreceksiniz.
KOVA
Bugünlerde mesleki konularda kontrol elinizde olacak ancak bu kontrol ve sorumluluğu yönetmek hususunda kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.
BALIK
Sıkıntılı süreci etik bir şekilde değerlendirmeli ve özellikle iş yerinizde haksız tartışmalar yaratmamanız gerektiğini hatırlamalısınız.