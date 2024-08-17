Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde olumlu gelişmelerin hayatınızda olması için öncesinde harekete geçirici korku hissedebilirsiniz bu doğaldır.

BOĞA

Enerjinizin belirgin yükselişi çevrenizdeki çekimi arttırarak yeni dostluklar ve ortamlar yaratmanıza vesile olabilir.

İKİZLER

Hayatınızın tam olarak aydınlanmasına hazır olmadığınız bölgeleri aydınlanabilir ancak bu hazırlıksız yakalanma hali sizi daha cesur ve güçlü yapabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde seyahat veya evrak işleri odaklı konularınız gündeme gelebilir.

Artık bitmesini istediğiniz yarım kalan işleriniz de gün yüzüne çıkabilir.

ASLAN

Son zamanlarda bazı sorumlulukların da size fazla geldiğini hissetseniz de yine de içinizdeki başarı inancı enerjinizi yükseltecek.

BAŞAK

Özellikle aşk ilişkilerinizde etrafınızdaki taleplerin arttığını görebilir ve özgüveniniz açısından iyi bir süreç geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Toparlamak, bitirmek ve yeni kapılar açmak için uygun bir gün.

Tamamladığınız işler yerine yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde hayatınızdaki dönüm noktalarına dikkat etmeniz ve kendinizi iyi analiz etmeniz gereken bir dönemdesiniz.

YAY

Bugünlerde kendiniz odaklı konularda başarılı olabileceksiniz.

Özellikle iş yerinizde kışkırtılma ihtimaliniz ve ani karar alabilme durumunuz var.

OĞLAK

Zıt burcunuzda gerçekleşen dolunay yer yer huzursuz hissetmenize neden olsa da kendi limitlerinizi hatırlamanıza yardımcı olabilir.

KOVA

Kariyerinizde yanlış odaklanmalar sonucunda hata yapmamak için dikkatli olmalı ve iç benliğinize dönerek sezgilerinizle karar almalısınız.

BALIK

Gerek iş gerekse aşk hayatınızda olsun uzlaşamadığınız kişilerle olan defterleri hayatınızda kapatacak gücü kendinizde bulabileceksiniz.