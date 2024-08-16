Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde sıkıntıları bir kenara bırakıp evrenin size verdiği güzellikleri kabul edip taktir etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız.

BOĞA

Yaptığınız fedakarlıkların size başka bir formda döneceğini unutmamalısınız.

Bu yüzden kendinizi yaptıklarınızdan ötürü kötü hissetmeyin.

İKİZLER

Bugünlerde gururlanacağınız bir dönemdesiniz.

Özellikle size hata yapan kişilerin sizden özür dilemesi sizi oldukça mutlu hissettirebilir.

YENGEÇ

Gerek mesleki gerekse aşkla alakalı konularda iletişiminizin şifalandığı bir dönemdesiniz. Huzur hayatınıza hakim ve ön planda olacak.

ASLAN

Kendinize ekstra sorumluluk yüklemek yerine var olan sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirmeye çaba gösterin zaten elinizden gelenin en iyisi iyi olacaktır.

BAŞAK

Hayatınıza yeni bir aşkı çekebilirsiniz.

Geçmişi bırakmak ve geleceğe umutla bakmak istediğiniz, sizi üzen konulardan sıkıldığınız bir evredesiniz.

TERAZİ

Aşk hayatınızda çekiciliğinizin artması birden çok karşı cinsin sizinle ilgilenmesine ve kafa karışıklığına sebebiyet verebilir.

AKREP

İş konusunda bir konuyu gündeme getirmeyi düşünebilirsiniz, şu anda gerileme aşamasında olan iletişim gezegeni Merkür kariyer alanına geri dönerken sizi kimse dinlemeyecek.

YAY

Yaptığınız her türlü başarı ve gösterdiğiniz performansın karşılığını alabileceksiniz. Güvenilirliğiniz herkesçe bilinecek. Huzurunuz ve bereketiniz artacak.

OĞLAK

Çekim yasasının tezahürlerini hızlı göreceğiniz bir zamandasınız.

Ruhsal çalışmalarınız ve olumlamalarınız size oldukça iyi gelecek.

KOVA

İçinde bulunduğunuz süreci kalıcı hale getirmek için göstereceğiniz bilinçli çaba sizi daha uzun süreli bir huzura karşı adım adım götürecektir.

BALIK

Enerjinizin yükseleceği bugünlerde uç noktalara kaçmamanızda fayda var. Eğitim ve gelişime de önem vereceksiniz.