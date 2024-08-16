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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 16 Ağustos 2024

16 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde sıkıntıları bir kenara bırakıp evrenin size verdiği güzellikleri kabul edip taktir etmeniz gereken bir dönemde olacaksınız.

BOĞA
Yaptığınız fedakarlıkların size başka bir formda döneceğini unutmamalısınız.
Bu yüzden kendinizi yaptıklarınızdan ötürü kötü hissetmeyin.

İKİZLER
Bugünlerde gururlanacağınız bir dönemdesiniz.
Özellikle size hata yapan kişilerin sizden özür dilemesi sizi oldukça mutlu hissettirebilir.

YENGEÇ
Gerek mesleki gerekse aşkla alakalı konularda iletişiminizin şifalandığı bir dönemdesiniz. Huzur hayatınıza hakim ve ön planda olacak.

ASLAN
Kendinize ekstra sorumluluk yüklemek yerine var olan sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirmeye çaba gösterin zaten elinizden gelenin en iyisi iyi olacaktır.

BAŞAK
Hayatınıza yeni bir aşkı çekebilirsiniz.
Geçmişi bırakmak ve geleceğe umutla bakmak istediğiniz, sizi üzen konulardan sıkıldığınız bir evredesiniz.

TERAZİ
Aşk hayatınızda çekiciliğinizin artması birden çok karşı cinsin sizinle ilgilenmesine ve kafa karışıklığına sebebiyet verebilir.

AKREP
İş konusunda bir konuyu gündeme getirmeyi düşünebilirsiniz, şu anda gerileme aşamasında olan iletişim gezegeni Merkür kariyer alanına geri dönerken sizi kimse dinlemeyecek.

YAY
Yaptığınız her türlü başarı ve gösterdiğiniz performansın karşılığını alabileceksiniz. Güvenilirliğiniz herkesçe bilinecek. Huzurunuz ve bereketiniz artacak.

OĞLAK
Çekim yasasının tezahürlerini hızlı göreceğiniz bir zamandasınız.
Ruhsal çalışmalarınız ve olumlamalarınız size oldukça iyi gelecek.

KOVA
İçinde bulunduğunuz süreci kalıcı hale getirmek için göstereceğiniz bilinçli çaba sizi daha uzun süreli bir huzura karşı adım adım götürecektir.

BALIK
Enerjinizin yükseleceği bugünlerde uç noktalara kaçmamanızda fayda var. Eğitim ve gelişime de önem vereceksiniz.

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