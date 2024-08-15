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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 15 Ağustos 2024

15 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Soğuk algınlığı odaklı halsizleşebilirsiniz bu da bilhassa iş konularında motivasyonunuzu düşürebilir. Finanse bereketiniz eski düzenine girecek.

BOĞA
Hayatınızda bir takım konular ya da kişiler hakkında hüküm verebilirsiniz. Bazı kişileri hayatınızdan çıkartmak sizler için odak konusu olacak.

İKİZLER
İş konusunda istikrarlı götürmeniz gerektiğini bildiğiniz konularda cesaretli ve hedef odaklı olduğunuz sürece yeniliklerle beraber başarıyı da elde edeceksiniz.

YENGEÇ
Son zamanlarda aşk hayatınızda alışılmışın dışında bir şeyler yapmak isteyebilir ve buna partnerinizi de dahil etmek isteyebilirsiniz.

ASLAN
Son zamanlarda öz eleştiri sürecinde de olacaksınız bu süreçte kendi hatalarınızdan ders almak için çaba göstermeniz gerekmekte.

BAŞAK
Bugünlerde maddiyatınızda bir miktar tıkanıklık hissetseniz de kendinizi toparladığınızda bu sorunu kolayca çözebileceksiniz.

TERAZİ
Kendinizi çocuksu bir coşku ve neşe içerisinde hissedebilirsiniz.
Bir süredir rutinin hayatınıza hakim olmasından ötürü mutsuz hissediyordunuz.

AKREP
Aşk hayatınızda başarılı olduğunuz ve istediğinizi elde ettiğiniz bir dönemdesiniz. Eski partnerinizin dönüşü söz konusu olabilir.

YAY
Hayatınıza başarı getirmek için bilinçli bir çaba harcayacaksınız ve adrenalini kendi özgür iradeniz ve çabanız ile yeniden hayatınıza çekebileceksiniz.

OĞLAK
Özellikle herkesle uyum içerisinde olacağınız bugünlerde çevrenizi de genişletebilirsiniz.
Aşk hayatınızda yenilikler gündeme gelebilir.

KOVA
Herhangi bir konuda yenilik ve yeni karar almak size iyi gelecek.
Sosyalliğinizin hayatınızın geri planında kalacağı dönemdesiniz.

BALIK
Bugünlerde mutlu olmak için bilinçli bir çaba gösterecek ve bu çabanın karşılığını evrensel planda alabileceksiniz.
İş konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız.

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