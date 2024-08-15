Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Soğuk algınlığı odaklı halsizleşebilirsiniz bu da bilhassa iş konularında motivasyonunuzu düşürebilir. Finanse bereketiniz eski düzenine girecek.

BOĞA

Hayatınızda bir takım konular ya da kişiler hakkında hüküm verebilirsiniz. Bazı kişileri hayatınızdan çıkartmak sizler için odak konusu olacak.

İKİZLER

İş konusunda istikrarlı götürmeniz gerektiğini bildiğiniz konularda cesaretli ve hedef odaklı olduğunuz sürece yeniliklerle beraber başarıyı da elde edeceksiniz.

YENGEÇ

Son zamanlarda aşk hayatınızda alışılmışın dışında bir şeyler yapmak isteyebilir ve buna partnerinizi de dahil etmek isteyebilirsiniz.

ASLAN

Son zamanlarda öz eleştiri sürecinde de olacaksınız bu süreçte kendi hatalarınızdan ders almak için çaba göstermeniz gerekmekte.

BAŞAK

Bugünlerde maddiyatınızda bir miktar tıkanıklık hissetseniz de kendinizi toparladığınızda bu sorunu kolayca çözebileceksiniz.

TERAZİ

Kendinizi çocuksu bir coşku ve neşe içerisinde hissedebilirsiniz.

Bir süredir rutinin hayatınıza hakim olmasından ötürü mutsuz hissediyordunuz.

AKREP

Aşk hayatınızda başarılı olduğunuz ve istediğinizi elde ettiğiniz bir dönemdesiniz. Eski partnerinizin dönüşü söz konusu olabilir.

YAY

Hayatınıza başarı getirmek için bilinçli bir çaba harcayacaksınız ve adrenalini kendi özgür iradeniz ve çabanız ile yeniden hayatınıza çekebileceksiniz.

OĞLAK

Özellikle herkesle uyum içerisinde olacağınız bugünlerde çevrenizi de genişletebilirsiniz.

Aşk hayatınızda yenilikler gündeme gelebilir.

KOVA

Herhangi bir konuda yenilik ve yeni karar almak size iyi gelecek.

Sosyalliğinizin hayatınızın geri planında kalacağı dönemdesiniz.

BALIK

Bugünlerde mutlu olmak için bilinçli bir çaba gösterecek ve bu çabanın karşılığını evrensel planda alabileceksiniz.

İş konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız.