Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal açıdan partnerinizle tutkulu bir ilişki kurmak için öncelikle bolca konuşmalı ve bazı çizgilerinizi karşılıklı olarak net bir şekilde dile getirmelisiniz.

BOĞA

Kendinizi enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz.

Güne yüksek tempo ile başlamak ve enerjinizin yüksek olması sizi başkalarına karşı daha anlayışlı hale getirebilir.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle takım çalışmasında bulunduğunuz ya da ortak iş yürüttüğünüz kişilere karşı daha güler yüzlü olabilirsiniz.

YENGEÇ

Bu aralar seyahat ya da herhangi bir isteğinize karşı çözümün hareket etmekten geçtiği herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz.

ASLAN

Partnerinize karşı affedici olmanız ve güzel anların tadını çıkarmanız size iyi gelebilir. Arkadaşlarınızla olmak ya da herhangi bir etkinliğe katılmak iyi gelebilir.

BAŞAK

Bazı hesaplamalarınızda başarısız olabilirsiniz, bunu göze almalısınız.

Hemen pes etmek yerine daha kapsamlı planlama yapmalısınız.

TERAZİ

Kendinizi başarılı ve güçlü hissetmekle beraber aşk hayatınızda bir miktar yalnız hissedebilirsiniz. Denge bugün esas konunuz olabilir.

AKREP

Günü daha anlayışlı geçirmek sizlerin de doğasına yansıyabilir.

Ekibinizin enerjisini de yükselterek çevrenizdeki herkesi kolayca kendi ruh halinize çekebilirsiniz.

YAY

Mesleki konularda kabiliyetlerinizin arttığı bir gündesiniz.

Olumlu olmak için çaba göstermek yerine aşk hayatınızda olaylara realistik bakmaya ihtiyacınız var.

OĞLAK

Bugünlerde hayatınıza denge ile huzur getirebileceksiniz.

Yeni farkındalıklar size daha iyi hissettirecek ve rahatlama getirecek.

KOVA

Bu aralar başarılarınız sizi dışarıya karşı daha enerjik gösterebilir. Bugün durduğunuz yerde durmayı pek istemeyeceksiniz.

BALIK

Kariyer konusunda bir süredir uç noktalarda istek duyuyor sevgi içeren konuları boşluyordunuz. Bu da yalnız hissetmenize neden oluyordu.