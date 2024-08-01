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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 1 Ağustos 2024

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1 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal açıdan partnerinizle tutkulu bir ilişki kurmak için öncelikle bolca konuşmalı ve bazı çizgilerinizi karşılıklı olarak net bir şekilde dile getirmelisiniz.

BOĞA
Kendinizi enerjik ve mutlu hissedebilirsiniz.
Güne yüksek tempo ile başlamak ve enerjinizin yüksek olması sizi başkalarına karşı daha anlayışlı hale getirebilir.

İKİZLER
Bugünlerde özellikle takım çalışmasında bulunduğunuz ya da ortak iş yürüttüğünüz kişilere karşı daha güler yüzlü olabilirsiniz.

YENGEÇ
Bu aralar seyahat ya da herhangi bir isteğinize karşı çözümün hareket etmekten geçtiği herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz.

ASLAN
Partnerinize karşı affedici olmanız ve güzel anların tadını çıkarmanız size iyi gelebilir. Arkadaşlarınızla olmak ya da herhangi bir etkinliğe katılmak iyi gelebilir.

BAŞAK
Bazı hesaplamalarınızda başarısız olabilirsiniz, bunu göze almalısınız.
Hemen pes etmek yerine daha kapsamlı planlama yapmalısınız.

TERAZİ
Kendinizi başarılı ve güçlü hissetmekle beraber aşk hayatınızda bir miktar yalnız hissedebilirsiniz. Denge bugün esas konunuz olabilir.

AKREP
Günü daha anlayışlı geçirmek sizlerin de doğasına yansıyabilir.
Ekibinizin enerjisini de yükselterek çevrenizdeki herkesi kolayca kendi ruh halinize çekebilirsiniz.

YAY
Mesleki konularda kabiliyetlerinizin arttığı bir gündesiniz.
Olumlu olmak için çaba göstermek yerine aşk hayatınızda olaylara realistik bakmaya ihtiyacınız var.

OĞLAK
Bugünlerde hayatınıza denge ile huzur getirebileceksiniz.
Yeni farkındalıklar size daha iyi hissettirecek ve rahatlama getirecek.

KOVA
Bu aralar başarılarınız sizi dışarıya karşı daha enerjik gösterebilir. Bugün durduğunuz yerde durmayı pek istemeyeceksiniz.

BALIK
Kariyer konusunda bir süredir uç noktalarda istek duyuyor sevgi içeren konuları boşluyordunuz. Bu da yalnız hissetmenize neden oluyordu.

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