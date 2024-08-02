PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 2 Ağustos günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 2 Ağustos 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

2 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda kalbinizi açtığınız bir gündesiniz.
Olasılıklara bir süredir kalbinizi kapatmış sadece mantık ile ilerliyordunuz.

BOĞA
Beklentilerinizin arttığı bir gündesiniz.
Hem başkaları ile paylaşım yapacağınız hem de onlardan alacağınız bir gündesiniz.

İKİZLER
Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve enerjinizin yükseleceği bir gündesiniz ancak iş yükünüz eskiye oranla çok artabilir.

YENGEÇ
Her şeye yetişmek zorunda hissedebilirsiniz.
Sağlık konusunda kendinizi önemsemeniz ve dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

ASLAN
Son zamanlarda etrafınızı besliyor, onlara iyi geliyorsunuz.
Onlardan da alıyor ve böylelikle alış-veriş dengesini tutturabiliyorsunuz.

BAŞAK
Teslim olmak ve kendinizi ihtimallere açmak yeni fırsatlar getirecektir.
Duygusal açıdan iyileşmeniz diğer konularda da cesaret ve yapabilirliğinizi arttıracaktır.

TERAZİ
Aşk hayatınızda özellikle bekar olan Yay'lar yeni kişilerin dikkatini çektiklerini görebilir ve bu sebepten ötürü kendilerini mutlu hissedebilirler.

AKREP
Bugünlerde her şeye yetişme hali gün sonunda yorgun olmanıza neden olabilir ancak bir şeyler istediğiniz gibi geliştiği için koşturacaksınız.

YAY
Duygusal konularda isteklerinizi bilin, bunları belli edin ancak zorla kabullendirmeye çalışmayın. İnsanlar sizinle çalışmak isteyecek.

OĞLAK
Yapacaklarınız bereketiniz için de olumlu olacak.
Yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar denemek ve yenilik içerisinde bulunmak size iyi gelecek.

KOVA
Bu aralar duygusal konularda partnerinize söz geçirmek istediğiniz ve farkında olmadan aşkı savaşa çevirdiğiniz bir gün olabilir.

BALIK
Maddi konularda iyileşme söz konusu.
İş konusunda herkesin dikkatini çekeceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
1 Ağustos günlük burç yorumları 01 Ağustos 2024, Perşembe 31 Temmuz günlük burç yorumları 31 Temmuz 2024, Çarşamba 30 Temmuz günlük burç yorumları 30 Temmuz 2024, Salı 29 Temmuz günlük burç yorumları 29 Temmuz 2024, Pazartesi
Yeşilçam’ın en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu! Kadir İnanır, Ediz Hun, Tarık Akan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay... Jönler arasında 1. bakın kim!
Yeşilçam'ın en yakışıklı erkekleri listesi belli oldu!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda trans boksör tartışması!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda trans boksör tartışması!
Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişikliği; 3 oyuncu diziye katıldı! Pembe’nin partneri olacak kişi...
Kızılcık Şerbeti Apo için başrol değişimi!
YAŞ KARARLARI İSİM İSİM LİSTE 2024 | 1 Ağustos TSK Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri YAŞ atama terfi kararları tamamı FULL LİSTE!
YAŞ kararları açıklandı mı?
Haniye’yi Tahran’ın göbeğinde şehadete götüren ’Acem’i süreç! ABD - İran neyin pazarlığını yaptı? Sır görüşmelerde başrol ’Lawrence’ McGurk
Haniye'yi şehadete götüren 'Acem'i süreç
SON DAKİKA