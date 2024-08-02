Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk hayatınızda kalbinizi açtığınız bir gündesiniz.

Olasılıklara bir süredir kalbinizi kapatmış sadece mantık ile ilerliyordunuz.

BOĞA

Beklentilerinizin arttığı bir gündesiniz.

Hem başkaları ile paylaşım yapacağınız hem de onlardan alacağınız bir gündesiniz.

İKİZLER

Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve enerjinizin yükseleceği bir gündesiniz ancak iş yükünüz eskiye oranla çok artabilir.

YENGEÇ

Her şeye yetişmek zorunda hissedebilirsiniz.

Sağlık konusunda kendinizi önemsemeniz ve dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

ASLAN

Son zamanlarda etrafınızı besliyor, onlara iyi geliyorsunuz.

Onlardan da alıyor ve böylelikle alış-veriş dengesini tutturabiliyorsunuz.

BAŞAK

Teslim olmak ve kendinizi ihtimallere açmak yeni fırsatlar getirecektir.

Duygusal açıdan iyileşmeniz diğer konularda da cesaret ve yapabilirliğinizi arttıracaktır.

TERAZİ

Aşk hayatınızda özellikle bekar olan Yay'lar yeni kişilerin dikkatini çektiklerini görebilir ve bu sebepten ötürü kendilerini mutlu hissedebilirler.

AKREP

Bugünlerde her şeye yetişme hali gün sonunda yorgun olmanıza neden olabilir ancak bir şeyler istediğiniz gibi geliştiği için koşturacaksınız.

YAY

Duygusal konularda isteklerinizi bilin, bunları belli edin ancak zorla kabullendirmeye çalışmayın. İnsanlar sizinle çalışmak isteyecek.

OĞLAK

Yapacaklarınız bereketiniz için de olumlu olacak.

Yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar denemek ve yenilik içerisinde bulunmak size iyi gelecek.

KOVA

Bu aralar duygusal konularda partnerinize söz geçirmek istediğiniz ve farkında olmadan aşkı savaşa çevirdiğiniz bir gün olabilir.

BALIK

Maddi konularda iyileşme söz konusu.

İş konusunda herkesin dikkatini çekeceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.