SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 31 Temmuz günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 31 Temmuz 2024

31 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Yeni yerler görmek, seyahat ve maceralara atılmak için uygun bir gündesiniz. Her şeye in iyi tarafından bakmayı başarabileceksiniz.

BOĞA
Aşk hayatınızda kendinizi araştırmacı hissedeceğiniz bir gündesiniz ayrıca ilişkinizde aksiyonun da eksik olmayacağı günler içerisine girmiş bulunmaktasınız.

İKİZLER
Duygusal açıdan biraz vurdumduymaz görünerek partnerinizin isyan etmesine neden olabilirsiniz. Bu kadar rahatlık iyi sonuç vermeyebilir.

YENGEÇ
Bugünlerde özellikle işiniz için tasavvur ettiğiniz planları üstlerinize açmanız sizin için iyi olacak ve oldukça hoşlarına gidecektir.

ASLAN
Bugünlerde kendinizi kontrol etmeniz ve adalet yargınızı asla dengesizleştirmemeniz gereken bir gündesiniz.

BAŞAK
Daha duygusal ancak kontrollü ve güçlü hissettiğiniz bugünlerde karşı cinsi de duruşunuz ile cezbetmeyi başarabileceksiniz.

TERAZİ
Belirgin isteklerinizi saklamanızın size bir faydası olmayacaktır bu sebepten mesleki işlerinizi daha net bir şekilde gerçekleştirin.

AKREP
Son zamanlarda mesleki konularda hedeflerinize yürürken kendinizi iyi planlamalı ve taktik hatası yapmamalısınız.

YAY
Çevrenizle alakalı daha güzel bir iletişim kuracak daha sağlıklı bir hale geleceksiniz.
Sağlıklı iletişim kurmak bir yardıma ihtiyacınız olduğunda size faydalı olacak.

OĞLAK
Bu aralar tutumlu ve ne istediğini bilen halleriniz ile aile içerisindeki sevgi ve saygıyı üzerinize toplayacaksınız. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız.

KOVA
Son zamanlarda özellikle çevrenizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz.
İddialı kararlarınızı vermek için ilerleyen günleri bekleyebilirsiniz.

BALIK
Aşk hayatınızı daha çekilebilir kılmak için bilinçli çaba göstermeniz gerekiyor.
Aldığınız kararlar ve planlarınızın taktir ile karşılanacağı bir gündesiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
30 Temmuz günlük burç yorumları 30 Temmuz 2024, Salı 29 Temmuz günlük burç yorumları 29 Temmuz 2024, Pazartesi 28 Temmuz günlük burç yorumları 28 Temmuz 2024, Pazar 27 Temmuz günlük burç yorumları 27 Temmuz 2024, Cumartesi
Ünlülerin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı! Kimi 18 ay kimi bedelli yapmış: Özcan Deniz, Kenan İmirzalıoğlu, Kemal Sunal, Mert Yazıcıoğlu...
Ünlülerin askerlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Erzurum’da feci kaza! Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Erzurum'da feci kaza!
Gönül Dağı için tüm tahminler boşa çıktı! Yeni sezona şimdiden hazır olun! Berk Atan gidiyor yerine de...
Gönül Dağı'nda sürpriz ayrılık iddiası!
17 bölümdür yayındaydı! İnci Taneleri için beklenen karar verildi
İnci Taneleri için beklenen karar verildi!
Hudutsuz Sevda’da fırtınalar estirecek ayrılık; Halil İbrahim’in rolü değişti! Meğer Zeynep...
Hudutsuz Sevda'da fırtınalar estirecek ayrılık!
SON DAKİKA