Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Yeni yerler görmek, seyahat ve maceralara atılmak için uygun bir gündesiniz. Her şeye in iyi tarafından bakmayı başarabileceksiniz.
BOĞA
Aşk hayatınızda kendinizi araştırmacı hissedeceğiniz bir gündesiniz ayrıca ilişkinizde aksiyonun da eksik olmayacağı günler içerisine girmiş bulunmaktasınız.
İKİZLER
Duygusal açıdan biraz vurdumduymaz görünerek partnerinizin isyan etmesine neden olabilirsiniz. Bu kadar rahatlık iyi sonuç vermeyebilir.
YENGEÇ
Bugünlerde özellikle işiniz için tasavvur ettiğiniz planları üstlerinize açmanız sizin için iyi olacak ve oldukça hoşlarına gidecektir.
ASLAN
Bugünlerde kendinizi kontrol etmeniz ve adalet yargınızı asla dengesizleştirmemeniz gereken bir gündesiniz.
BAŞAK
Daha duygusal ancak kontrollü ve güçlü hissettiğiniz bugünlerde karşı cinsi de duruşunuz ile cezbetmeyi başarabileceksiniz.
TERAZİ
Belirgin isteklerinizi saklamanızın size bir faydası olmayacaktır bu sebepten mesleki işlerinizi daha net bir şekilde gerçekleştirin.
AKREP
Son zamanlarda mesleki konularda hedeflerinize yürürken kendinizi iyi planlamalı ve taktik hatası yapmamalısınız.
YAY
Çevrenizle alakalı daha güzel bir iletişim kuracak daha sağlıklı bir hale geleceksiniz.
Sağlıklı iletişim kurmak bir yardıma ihtiyacınız olduğunda size faydalı olacak.
OĞLAK
Bu aralar tutumlu ve ne istediğini bilen halleriniz ile aile içerisindeki sevgi ve saygıyı üzerinize toplayacaksınız. Sağlık konusunda dikkatli olmalısınız.
KOVA
Son zamanlarda özellikle çevrenizle olan iletişiminize dikkat etmelisiniz.
İddialı kararlarınızı vermek için ilerleyen günleri bekleyebilirsiniz.
BALIK
Aşk hayatınızı daha çekilebilir kılmak için bilinçli çaba göstermeniz gerekiyor.
Aldığınız kararlar ve planlarınızın taktir ile karşılanacağı bir gündesiniz.